مبنى جديد لمركز التحكم بشبكة "مسقط لتوزيع الكهرباء"

الرؤية – أحمد الجهوري

افتتحت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء – إحدى شركات مجموعة نماء - المبنى الجديد لمركز التحكم بالشبكة الكهربائية تحت رعاية سعادة حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة مجموعة نماء وبحضور عدد من المسؤولين والموظفين في قطاع الكهرباء في السلطنة.

وشهد حفل التدشين تسليط الضوء على أهم الخدمات التي يُقدمها المبنى الجديد الذي يقع في مرتفعات المطار بالقرب من المبنى الرئيسي للشركة. ويحتوي على عدة مرافق منها مركز التحكم بالشبكة الكهربائية المزود بنظام عالمي يقوم بربط منظومة الشبكة الكهربائية إلكترونيًا تحت سقف واحد.

ويُساعد النظام مهندسو التحكم على إدارة الشبكة الكهربائية عن بعد والإشراف عليها ومراقبة أحمال المغذيات وعمل دراسات مستقبلية لتخفيف الأحمال وتقليل الفاقد من الطاقة كذلك الاستجابة السريعة لفرق الطوارئ لإرجاع التيار الكهربائي عند الانقطاعات الطارئة، كما يحتوي المبنى على مركز للاتصال يعمل بمنظومة اتصال متكاملة وتستخدم فيه الحلول التكنولوجية المتطورة لتحقيق أعلى معايير التواصل بين موظفي مركز التواصل ومختلف المستفيدين من خدمات الشركة بما في ذلك المشتركين والشركاء والمقاولين والمطورين على مدار الساعة، حيث يدار من قبل نخبة من الكوادر العمانية المؤهلة.

وقال المهندس علاء بن محسن بن موسى الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء إن افتتاح مبنى مركز التحكم بالشبكة في شركة مسقط لتوزيع الكهرباء يعد نقلة نوعية لمجموعة من الخدمات الأساسية المقدمة التي تهدف إلى تحقيق الغاية الأسمى لرفع وزيادة رضا المشتركين من خلال تقديم خدمات كهربائية آمنة، موثوقة ومتطورة.

ومن أهم التغيرات النوعية التي شهدتها الشبكة الكهربائية من خلال تطوير مركز التحكم تحسين مؤشرات أداء الشبكة والتي تستخدم كمقاييس عالمية لقياس كفاءة شبكات التوزيع الكهربائية حول العالم.

وقد تحسَّن مؤشر متوسط فترة الانقطاع من 186 دقيقة في 2015 إلى 95 دقيقة في آخر قراءة لهذا العام بتحسن يصل إلى ما يقارب 49% وتهدف الشركة إلى الوصول إلى معدل 60 دقيقة في 2023 وهو ما يعد أحد أفضل الممارسات للشبكات الكهربائية المماثلة عالميا.

كما يرصد مركز التحكم بالشبكة مؤشر متوسط عدد الانقطاعات الذي تحسن من معدل 2,1 في 2015 إلى 0,88 هذا العام بتحسن يصل إلى 58% وتهدف الشركة للوصول إلى معدل 0,7 في هذا المؤشر وهو ما يعد أيضا من أفضل الممارسات العالمية.

وفيما يتعلق بمركز الاتصال فقد قطعت الشركة شوطا كبيرا في رضا المشتركين؛ حيث قللت الفترة المطلوبة لمعالجة البلاغات إلى أقل من يومين في 2018 بتحسن يقارب الـ 57%. علما بأن الفترة المسموح بها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء هي 3 أيام. وتهدف الشركة إلى معالجة البلاغات بمعدل أقل من يوم واحد في 2023.

وقل عدد الشكاوى في 2019 مقارنة بشكاوى 2015 بنسبة 83%، كما تم رصده في مركز الاتصال وما كان ذلك ممكناً إلا بتطوير مركز التحكم بالشبكة ودمجه مع مركز الاتصال وتعزيز الأخير بالأنظمة والبرامج اللازمة لخدمة المشترك وكان آخرها نظام إدارة الانقطاعات OMS ونظام دفع الفواتير آلياً وغيرها.

وتهدف الشركة في 2022 إلى تقديم جميع خدماتها آلياً من خلال منصاتها الإلكترونية المختلفة مما يُوفر الحد الأعلى لرضا المشتركين وتخليص جميع معاملات خدمات الكهرباء آلياً دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع الشركة.