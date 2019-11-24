"حيا للمياه" توقّع 10 اتفاقيات لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط - الرؤية

وقعت "حيا للمياه" 10 اتفاقيات مع 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة لإسناد مشاريع توصيل المنازل بالشبكة الرئيسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعامرات؛ وذلك ضمن برامجها التدريبية لتطوير قدرات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة الأعمال وكذلك الإدارة المالية والدورات الفنية.

ووقع الاتفاقيات من جانب "حيا للمياه" المهندس حسين بن حسن عبد الحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه، بينما وقعها من جانب المؤسسات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي للشركة: يسعدنا أن نرى كوكبة من خريجي الدورات التدريبية التي نظمتها حيا للمياه في مجالات عدة منها مجالات إدارة الأعمال والمجالات المالية والمجالات الفنية، يصبحون شركاء في بناء أعمال البنية الأساسية للبلد ممثلةً في مشروع الصرف الصحي.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن كلفة الاتفاقيات تصل إلى أكثر من 665 ألف ريال عماني، وتأتي ضمن مبادرات حيا للمياه لتعزيز الشراكة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما قامت حيا للمياه مؤخرا بتخصيص جملة من المناقصات والمشاريع وتم إسنادها لأصحاب هذه الفئة من المؤسسات. وتشير الإحصائيات إلى أن العام الجاري شهد إسناد ما يزيد على 27% من إجمالي قيمة الشراء في المناقصات المغلقة، حيثُ بلغت قيمة المشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المناقصات المغلقة 1,196,973 ريال عماني، كما بلغت قيمة المشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المناقصات المفتوحة 818,606.23 ريالا عمانيا، وبلغت قيمة المشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المقاولين الفرعيين) من خلال المقاولين الرئيسين خلال نفس الفترة 807,390.321 ريال عُماني.

وقد بدأ تنفيذ برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ العام 2013م، وتحصلت حيا للمياه بموجبه على عدة جوائز بسبب برامجها الطموحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وتواصل الشركة تنفيذ ورش تدريبية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نظام المشتريات.

ويهدف عقد هذه الدورات الاحترافية إلى رفع قدرات ومهارات أصحاب هذه المؤسسات من خلال تدريبهم على أساسيات الأعمال التجارية وكيفية رفع مستوى الأداء العام وتحقيق الأرباح المرجوة. وتتعدد البرامج التدريبية التي تقدمها حيا للمياه بين إدارة الأعمال والإدارة المالية، كما تعقد الشركة ورشاً فنية لتهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في المناقصات المتعلقة بقطاع الصرف الصحي. ويشرف على هذه الورش عددا من الخبراء المتخصصين. وتعمل حيا للمياه ممثلة بقسم العقود والمناقصات على دراسة المناقصات قبيل طرحها في الأسواق من أجل بحث فرص إمكانية توفير المتطلبات من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى ضوء ذلك يجري حصر المناقصات لهذه الفئة من المؤسسات فقط، كما تم إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المفروضة على التسجيل في نظام المشتريات والمناقصات التابع للشركة وإلغاء رسوم شراء المناقصات على تلك المؤسسات، في سبيل تسهيل الإجراءات على هذه المؤسسات وتوفير الدعم اللازم لها.