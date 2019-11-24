"وُلدت لتبقى".. كأس الخليج فكرة نبيلة لتوحيد الشعوب عبر الساحرة المستديرة

الرؤية - أحمد السلماني

تتباين آراء المؤرخين في عالم الساحرة المستديرة، حول منشأ وأصل فكرة تنظيم بطولة كروية تجمع شعوب وجماهير منطقة الخليج العربي، وتحشد لاعبيها في مستطيل أخضر، ليطلقوا البهجة والسعادة التي تمنحها كرة القدم في النفوس، لكن كل ذلك ربما لا يهم، بل الأهم أن هذه البطولة أضحت إحدى أدوات الدبلوماسية الشعبية الساعية إلى تعزيز جهود الدبلوماسية الرسمية في توحيد الشعوب.. من بوابة الملاعب.

وفي نسخة كأس الخليج الرابعة والعشرين والمقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء، في دولة قطر الشقيقة، ارتسمت الفرحة مجددا على وجوه مواطني الخليج وعبّروا عن سعادتهم بتنظيم البطولة كاملة العدد، رغم الهزّات السياسية التي مرت على المنطقة.. النسخة الـ24 من البطولة الأكثر شعبية في المنطقة، وبعد إلغاء السعودية والبحرين والإمارات قرارهم السابق بعدم المشاركة، واكتمال عقد منتخباتها الثمانية، من المتوقع أن تشهد حضورا فنيا وإعلاميا كبيرا، لاسيما وأن جميع المنتخبات حاضرة بمنتخباتها الأولى وتمّ تأجيل موعد انطلاقها مراعاة للهلال السعودي الذي توّج أمس الأحد بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أروا الياباني بثنائية عذراء في مدينة سايتاما باليابان.

وإذا ما خضنا في تاريخ فكرة كأس الخليج، فإنّ مصادر تاريخية تتحدث عن أنّ الفكرة سعودية المنشأ، عن طريق الأمير خالد الفيصل، إلا أنّ البحرين تقول إنّها بحرينية الأصل، أطلقها الوفد البحريني برئاسة الشيخ محمد بن خليفة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم العام 1968. في حين ذهبت مصادر أخرى- ومنها صحيفة "النهار الكويتية"- إلى أنّ فكرة إقامة كأس الخليج ليست سعودية ولا بحرينية ولا حتى جاءت عبر شركة "روثمانز" للتبغ، وإنّما هي فكرة كويتية، وأنّ صاحب الفضل في الدعوة إلى تنظيم هذه البطولة التي انطلقت بشكل رسمي عام 1970 في البحرين هو الإعلامي الرياضي الكويتي الراحل عبد الله العوضي. وأشارت صحيفة النهار إلى أنّ الفكرة جاءت عبر مقال كتبه العوضي في صحيفة "الرأي العام الكويتية" في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق الثالث من مارس عام 1962. وعرضت نسخة منه.

وبحسب الروايات السعودية والبحرينية وشركة روثمانز (مقرها بالبحرين)، فإنّ الأولى قالت إنّ فكرة البطولة طرحت من جانب الأمير خالد الفيصل فيما ذهبت البحرين إلى أن الشيخ محمد بن خليفة هو صاحب الفكرة قبل أن تتراجع عن قولها، فيما كان آخرون يقولون إنّ شركة روثمانز هي التي دعت إلى إقامة بطولة خليجية على أن تتحمل هي تسويقها وكانت كل تلك الروايات تدور بين الفترة من عامي 1967 وحتى عام 1969.

وأكّدت تصريحات سابقة للبحريني الشيخ فواز بن محمد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم أنّ فكرة إقامة البطولة تعود إلى والده الشيخ محمد بن خليفة حينما كان رئيسا لاتحاد القدم عام 1968، وقام الشيخ فواز بتأكيد ذلك في كتاب سمّاه "الكتاب الأحمر" والذي يحكي فكرة والده التي تحولت إلى واقع من خلال الدعوة إلى البطولة ثم إقامتها واستمرارها لعقود.. ويبدو أنها ولدت لتبقى.

وشهدت النسخة الخامسة عشرة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي جرت في الرياض عام 2002 جدلا واسعا حول من صاحب الفكرة، بيد أنّ الشيخ فواز بن محمد تراجع عن آرائه ومطالباته بعد أن أظهر الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حاليا والذي كان يشغل منصب رئيس اتحاد الكرة السعودي قبل 7 أعوام وثيقة رسمية تعود لعام 1968 فيها توقيع الشيخ محمد بن خليفة على أنّ الفكرة نابعة من الأمير خالد الفيصل وأنّه فقط من تبناها بطلب تنظيم النسخة الأولى في البحرين عام 1970.