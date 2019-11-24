الأحد, 24 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

فلامينجو يصعق ريفر بليت ويتوج بـ"كوبا ليبرتادوريس"

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

فلامينجو يصعق ريفر بليت ويتوج بـ"كوبا ليبرتادوريس"

 

الرؤية - الوكالات

قهر فلامينجو البرازيلي نظيره ريفر بليت الأرجنتيني باللحظات القاتلة عندما قلب تأخره بهدف لانتصار ثمين (2-1)، حيث انتظر الدقيقة قبل الأخيرة ثم الثانية من الوقت المبدد ليسجل عبر هدافه جابرييل باربوسا مرتين متتاليتين مانحا فريقه لقبه الثاني في تاريخه الطويل بعد ذلك الأول الذي تحقق في العام 1981.

وبذلك سيحقق فلامنجو ظهوره الأول في بطولة كأس العالم للأندية FIFA حيث سيشارك في نسخة هذا العام التي ستقام في قطر بعد أيام قليلة. ورغم فترة جس النبض المتوقعة والتي حرص فيها الفريقان على تمرير الكرة بين الخطوط بغية اكتشاف نقاط الضعف لدى المنافس، لم يكن أحد ينتظر أن يشهد الربع الأول أي تهديد نظرا لحساسية اللقاء والحرص المنتظر من كليهما، ولكن ارتكب لاعبو فلامينجو خطأ لا يغتفر، عندما توغل اجانسيو فيرنانديز من الجهة اليمنى ومرر كرة أرضية سهلة لكن مدافعي فلامينجو اعتمدا على بعضهما لتمر الكرة وينقض عليها رافاييل سانتوس بوري ويسددها سريعة ليهز الشباك، الهدف الأول في الدقيقة 15.

كما كان منتظرا فقد عاد فلامينجو للشوط الثاني من أجل الهجوم وتدارك النتيجة، ولاحت أولى الفرص عندما اخترق برونو هنريكي منطقة الجزاء واقترب كثيرا من المرمى ليمرر أمام جابرييل باربوسا فسدد في المرة الأولى لترتد من الفداع وتعود أمام إيفرتون ريبيرو الذي سددها نحو الحارس أرماني ليسيطر عليها ارماني عند خط المرمى.

وواصل لاعبو فلامينجو ضغطهم الهجومي وظل السيناريو يمضي على نسق واحد، دفاع أرجنتيني متمكن ومرتدات هجومية استهلكت الوقت وهددت المرمى البرازيلي. ولكن مع دخول اللحظات الأخيرة من اللقاء وبينما تتجهز جماهير الريفر للاحتفال، شرخ هنريكي الدفاع بكرة سحرية سمح على إثرها لدي آراسكيتا بدخول المنطقة وتمرير كرة على طبق منذهب أمام جابريل باربوسا الذي ما كان عليه إلا أن يهز الشباك، هدف التعادل (89).

هنا ظن الجميع أن الوقت الإضافي قادم لامحالة مع إعلان الوقت المبدد من الوقت الأصلي، لكن كرة طويلة أرسلت من منتصف الملعب، أخطأ المدافع الأرجنتيني فيها ليهدي الكرة أمام باربوسا الذي لم يهدر الهدية ويسدد كرة قوية هزمت أرماني وهزت شباكه، الهدف الثاني (90+2).

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أغسطس 2015

ريفر يحرز لقب كأس ليبرتادوريس بالفوزعلى تيجريس

المزيد

16 نوفمبر 2015

سانشيز يترك ريفر بليت للانضمام لمونتيري المكسيكي

المزيد

06 ديسمبر 2018

ريفر بليت يصل مدريد استعدادا لمباراة القمة ضد بوكا

المزيد

17 ديسمبر 2015

ريفر بليت يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمة هيروشيما

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الاحتفال بافتتاح الوحدة الثانية بمجمع مصنع النسيج في المنطقة الحرة بصحار​

الاقتصاد - محلي

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

"الغيلانية" أول عمانية تحصل على جائزة القيادة المتميزة من هيئة الاعتماد البريطانية

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الثلاثين.. اليوم

المحليات - تعليم

577 متنافسا على جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. والتتويج 15 ديسمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

إعلان أسفل الأكثر قراءة