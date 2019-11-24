فلامينجو يصعق ريفر بليت ويتوج بـ"كوبا ليبرتادوريس"

الرؤية - الوكالات

قهر فلامينجو البرازيلي نظيره ريفر بليت الأرجنتيني باللحظات القاتلة عندما قلب تأخره بهدف لانتصار ثمين (2-1)، حيث انتظر الدقيقة قبل الأخيرة ثم الثانية من الوقت المبدد ليسجل عبر هدافه جابرييل باربوسا مرتين متتاليتين مانحا فريقه لقبه الثاني في تاريخه الطويل بعد ذلك الأول الذي تحقق في العام 1981.

وبذلك سيحقق فلامنجو ظهوره الأول في بطولة كأس العالم للأندية FIFA حيث سيشارك في نسخة هذا العام التي ستقام في قطر بعد أيام قليلة. ورغم فترة جس النبض المتوقعة والتي حرص فيها الفريقان على تمرير الكرة بين الخطوط بغية اكتشاف نقاط الضعف لدى المنافس، لم يكن أحد ينتظر أن يشهد الربع الأول أي تهديد نظرا لحساسية اللقاء والحرص المنتظر من كليهما، ولكن ارتكب لاعبو فلامينجو خطأ لا يغتفر، عندما توغل اجانسيو فيرنانديز من الجهة اليمنى ومرر كرة أرضية سهلة لكن مدافعي فلامينجو اعتمدا على بعضهما لتمر الكرة وينقض عليها رافاييل سانتوس بوري ويسددها سريعة ليهز الشباك، الهدف الأول في الدقيقة 15.

كما كان منتظرا فقد عاد فلامينجو للشوط الثاني من أجل الهجوم وتدارك النتيجة، ولاحت أولى الفرص عندما اخترق برونو هنريكي منطقة الجزاء واقترب كثيرا من المرمى ليمرر أمام جابرييل باربوسا فسدد في المرة الأولى لترتد من الفداع وتعود أمام إيفرتون ريبيرو الذي سددها نحو الحارس أرماني ليسيطر عليها ارماني عند خط المرمى.

وواصل لاعبو فلامينجو ضغطهم الهجومي وظل السيناريو يمضي على نسق واحد، دفاع أرجنتيني متمكن ومرتدات هجومية استهلكت الوقت وهددت المرمى البرازيلي. ولكن مع دخول اللحظات الأخيرة من اللقاء وبينما تتجهز جماهير الريفر للاحتفال، شرخ هنريكي الدفاع بكرة سحرية سمح على إثرها لدي آراسكيتا بدخول المنطقة وتمرير كرة على طبق منذهب أمام جابريل باربوسا الذي ما كان عليه إلا أن يهز الشباك، هدف التعادل (89).

هنا ظن الجميع أن الوقت الإضافي قادم لامحالة مع إعلان الوقت المبدد من الوقت الأصلي، لكن كرة طويلة أرسلت من منتصف الملعب، أخطأ المدافع الأرجنتيني فيها ليهدي الكرة أمام باربوسا الذي لم يهدر الهدية ويسدد كرة قوية هزمت أرماني وهزت شباكه، الهدف الثاني (90+2).