"أوكسيدنتال عُمان" تكرّم الطلبة المجيدين في "حمراء الدروع"

مسقط – الرؤية

رعت "أوكسيدنتال عُمان" حفل تكريم المجيدين من طلبة المدارس والموهوبين بنيابة حمراء الدروع في ولاية عبري، تواصلاً لجهودها في دعم المجتمعات المحلية.

وأقيم حفل التكريم تحت رعاية الشيخ حمد بن سلطان بن سعيد البوسعيدي، نائب والي عبري بنيابة حمراء الدروع، وحضر الفعالية ممثلاً عن أوكسيدنتال عُمان الفاضل ستيفن كيلي، الرئيس والمدير العام. وتأتي هذه الرعاية للعام الثاني على التوالي من خلال تعاون أوكسيدنتال عمان مع وزارة التربية والتعليم لتكريم 81 طالبا وطالبة من المجيدين في التحصيل الدراسي من 3 مدارس بأرجاء ولاية عبري.

وإلى جانب شهادات التقدير، حصل الطلبة المكرمين على أجهزة لابتوب لتعزيز مهاراتهم وتحصيلهم الدراسي، وتوسيع معارفهم وآفاق التعلم.

ومن خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم أيضاً، نظّمت أوكسيدنتال عُمان في وقت سابق من العام الجاري حفل تكريم للاحتفاء بإنجازات 100 من الطلبة المتفوقين دراسيا في شهادة الدبلوم العام من مختلف أرجاء السلطنة.

وقال ستيفن كيلي، الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عُمان: تلتزم أوكسيدنتال عُمان التزامًا راسخا بالتنمية المستدامة للشباب في السلطنة، وخاصة في دعم التقدم التعليمي في مجتمعاتنا المحلية. وفيما نكرّم الطلاب، نشجعهم على مواصلة العمل الجيد ومواصلة الابتكار والتميز طوال حياتهم الأكاديمية.

وتأتي هذه الرعاية جزءاً من التزام أوكسيدنتال عمان على المدى الطويل بتعزيز الأواصر مع المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز التي تعمل بها، وفي كافة أرجاء السلطنة، علاوة على تعزيز هذه المبادرات للشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.