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مناصب إدارية عليا في "عُمان العربي" لخريجي "قيادة"

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:35 م بتوقيت مسقط

مناصب إدارية عليا في "عُمان العربي" لخريجي "قيادة"

 

مسقط - الرؤية

أعلن بنك عُمان العربي عن ترقية اثنين من خريجي برنامج "قيادة" وهما محمد بن محسن اللواتي في منصب نائب رئيس الدائرة المالية ومحمد عبد الرؤوف في منصب رئيس الودائع-  الخدمات المصرفية للأفراد؛ وذلك في إطار تركيز البنك على إدارة المواهب وخطة التعاقب الخاصة بالموظفين التي هي ركيزة أساسية في الاستراتيجية التشغيلية للبنك.

وقال رشاد المسافر، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي إنّ برنامج قيادة بمثابة الأساس الذي نعتمد عليه لتنفيذ خطة التعاقب الخاصة بموظفي البنك، حيث يتم ترقية خريجي البرنامج لتولي مناصب عليا ذات مسؤوليات أكبر. وقد أثبت محمد اللواتيا، أحد خريجي النسخة الأولى من برنامج قيادة ومحمد عبدالرؤوف، أحد خريجي النسخة الثانية من البرنامج كفاءتهم لتولي هذه المناصب وأظهر تفانيا وإخلاصا في العمل لتحقيق أهداف البنك. ونلتزم في بنك عمان العربي بتدريب الموظفين العمانيين وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم لبناء فريق إداري قوي وحيوي. وأتطلع إلى العمل معهم بينما نواصل رحلتنا نحو تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي العماني.

ويفخر بنك عمان العربي بتحقيقه أعلى نسبة تعمين في قطاع المصارف بنسبة تصل إلى 96% من الموظفين. ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك شبكة واسعة تضم 65 فرعا ومكتبا تمثيليا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهاز في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حد سواء.

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