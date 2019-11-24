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بعدما قهر أوراوا ذهابًا إيابًا .. الهلال زعيم آسيا

الأحد 24 نوفمبر 2019 04:25 م بتوقيت مسقط

بعدما قهر أوراوا ذهابًا إيابًا .. الهلال زعيم آسيا

 

 

الرؤية - محمد البرمي

توج الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا بعد تجديده الفوز على أوراوا الياباني بهدف يتيم من تسجيل سالم الدوسري في الشوط الثاني، ليضمن مشاركته في كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠١٩.

الزعيم الهلالي اقتنص اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2000، بكسر نحسه في نهائيات المسابقة حيث خسر النهائي مرتين من قبل في 2014 أمام ويسترن سيدني وفي 2017 أمام أوروا نفسه.

 كانت بداية الشوط الأول لصالح الهلال السعودي، فرغم تقدمه في الذهاب بهدف، لم يدخل لقاء العودة من أجل الدفاع عن تقدمه، بل هاجم منذ الوهلة الأولى عن طريق الثنائي جوفينكو وجوميز لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون افتتاح باب التسجيل. وبالمقابل دخل فريق أوراوا مدافعاً على غير عادته ومعتمداً على الكرات العكسية.

وجاءت أخطر لقطة في الشوط الأول لمّا توغل كوروكي على الجهة اليمنى ومنح عرضية لزميله أوكي الذي سدد بقوة لكن الدفاع أخرجها في آخر دقيقة، وكاد الهلال أن يصل لمرمى نيشي كاوا في أكثر من مرة عن طريق جوفينكو وجوميز والدوسري لكن الدفاع تارة والحارس تارة أخرى حرما الهلال من التسجيل لينتهي الشوط الأول كما بدأ.

وأضاع الهلال فرصة كبيرة لتسجيل الهدف الأول بعد مراوغة جميلة من البريك وعرضية ناحية الشهراني لكن تسديدة الأخير علت العارضة، وأضاع بعدها الهلال أخطر فرصة في المباراة لما قدم جوفينكو كرة على طبق من ذهب لجوميز الذي روض الكرة بالصدر لكن تسديدته أخرجها الحارس إلى الركنية، وجاء هدف التتويج للهلال السعودي بعدما استلم جوفينكو كرة داخل منطقة العمليات ومررها بروعة ناحية سالم الدوسري الذي وضعها في الشباك.

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