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بالفيديو.. الهلال السعودي يمثل آسيا في كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا الياباني

الأحد 24 نوفمبر 2019 04:25 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الهلال السعودي يمثل آسيا في كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا الياباني

 

طوكيو - الوكالات

توج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدفين دون رد، في إياب النهائي، ويفوز في المباراتين بنتيجة 3 أهداف دون رد.

وسجل سالم الدوسري هدف الهلال الأول في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة.

وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

​وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب في كأس العالم للأندية في قطر.

​كما ثأر بتلك النتيجة الهلال من خسارته للقب الآسيوي أمام أوراوا في عام 2017، بعدما خسر بنتيجة 2-1 بمجموعة اللقاءين.

 

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