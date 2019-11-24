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"أخدود المنخفض": 20.3 مليون متر مكعب بالسدود.. وإنقاذ 56 شخصا

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

"أخدود المنخفض": 20.3 مليون متر مكعب بالسدود.. وإنقاذ 56 شخصا

مسقط - الرؤية

ذكرَ تقريرٌ لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أنَّ أمطارًا تراوحتْ بين الغزيرة والمتوسطة هطلتْ على بعض ولايات السلطنة؛ نتيجة تأثرها بأخدود من منخفض جوي خلال الأيام الماضية، تدفَّقتْ على إثرها الأودية والشعاب، واحتجزت السدود كمية من المياه قُدِّرت بحوالي 20.332 مليون متر مكعب.

وسجَّلتْ محطات مُراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى كمية لهطول الأمطار المسجلة (108 مللم) في محافظة جنوب الباطنة بولاية نخل، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (80 مللم) بولاية الخابورة، وفي محافظة البريمي بلغت (59 مللم) بولاية البريمي.

وفي السياق، قال مركزُ عمليات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف إنَّه تلقى 115 بلاغا، أثناء تأثر السلطنة بأخدود لمنخفض جوي خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري، وسجل الإنقاذ المائي 29 بلاغا من الأودية والتجمعات المائية وإنقاذ 56 شخصا.

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