مدير عام جديد لفندق "شيراتون عُمان"

مسقط - الرؤية

عيَّن "شيراتون عُمان" أيتكين كاراياكا مديرًا عامًّا جديدًا للفندق، وهو يجلب ما يقرب من 3 عقود من الخبرة لدوره الجديد، وكان آخرها منصب المدير العام في فندق رينيسانس إسطنبول بولات البوسفور، أحد فنادق علامة ماريوت الدولية.

وتخرج أيتكين كاراياكا في جامعة فلوريدا الدولية، وشغل العديد من المناصب في هذا المجال، وهو محترف في إدارة الفنادق يحظى باحترام واسع ويتميز بالديناميكية ولديه شغف حقيقي بالتميز.

وقال مدير تنفيذي من فندق شيراتون عُمان، مُرحِّباً بالمدير الجديد: إن خبرة أيتكين كاراياكا في العمل مع الفنادق المشهورة عالميًا ونجاحه الثابت في مناصبه السابقة تجعله مرشحًا مثاليًا لهذا الدور القيادي الرئيسي. نتطلع إلى فصل جديد من النمو وتحقيق نجاح أكبر للفندق.

وسيتولى أتيكين كاراياكا إدارة عمليات الفندق بالكامل، ووضع خطط إستراتيجية لمواصلة تحقيق أهداف الفندق المتعلقة بالإيرادات والجوانب الوظيفية والضيافة.

وقال أيتكين كاراياكا: يُسعدني أن أكون في عُمان، واحدة من أجمل البلدان في المنطقة، ولقد لعب شيراتون عُمان دوراً رئيسياً في تشكيل قطاع الضيافة في البلاد منذ أن بدأ العمل في عام 1985، حيث يُعد الفندق علامة بارزة في مسقط، مما يضمن للنزلاء تجربة وجهات أكثر في قلب المدينة، وعلى ذلك ليس من المستغرب أن يتم تصنيف الفندق باستمرار كأحد أفضل الفنادق بالبلاد من حيث رضا النزلاء. وأتطلع إلى مواصلة النجاح مع الأخذ بنهج جديد لهذا الفندق الرائع.

ويحتوي الفندق على 230 غرفة، بما في ذلك 27 جناحًا مع إطلالات بانورامية على سلسلة جبال الحجر، إلى جانب التصميمات الداخلية باللمسات المميزة للثقافة العُمانية، وجميع الغرف مجهزة بوسائل الراحة والخدمات المميزة لعلامة شيراتون التجارية. ويضم فندق شيراتون عُمان أحدث مرافق الضيافة، مما يضمن للنزلاء خدمة على مستوى عالمي.

ويقع الفندق في قلب الحي المالي والتجاري في مسقط، على مسافة قريبة من المؤسسات المالية الرئيسية والبنك المركزي العُماني وغرفة تجارة وصناعة عُمان والعديد من مكاتب الشركات. ويُعد فندق شيراتون عُمان اسمًا مرادفًا للضيافة من فئة الخمس نجوم لأكثر من 3 عقود. ويعد الفندق خيارًا مثاليًا للسائحين المميزين لتجربة مسقط، ويقع في مكان قريب من الوجهات المهمة بما في ذلك سوق مطرح، وكورنيش مطرح، وقصر العَلَم والمتحف الوطني ودار الأوبرا السلطانية مسقط.