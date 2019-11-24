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"فورين بوليسي": الجيش الأمريكي لن يتمكن من مواجهة الصين وروسيا مستقبلا

الأحد 24 نوفمبر 2019 02:16 ص بتوقيت مسقط

"فورين بوليسي": الجيش الأمريكي لن يتمكن من مواجهة الصين وروسيا مستقبلا

مقال بقلم مايكل بيكلي أستاذ في العلوم السياسية بجامعة تافتس

ترجمة- رنا عبدالحكيم

خلال معظم تاريخها، امتلكت الولايات المتحدة رفاهية خوض حروبها من الملاذات الآمنة، فلم تقع معارك دولية كبرى في الولايات المتحدة القارية منذ أكثر من قرنين، ولم تتعرض حدودها البحرية لهجوم خطير منذ أن قصفت اليابان بيرل هاربور في الحرب العالمية الثانية.

وخلال العقود القليلة الماضية، حتى القواعد الأمريكية على الأراضي الأجنبية واجهت القليل من التهديدات العسكرية التقليدية. وأسست الولايات المتحدة تحصينات غير مسبوقة تشن بها الحروب، من خلال تنفيذ اعتداءات جسيمة تنطلق من ملاذات محصنة تقريبًا وتتسبب في إزالة جغرافيا كاملة.

في الحروب الأخيرة في أفغانستان والعراق وليبيا وصربيا، على سبيل المثال، استخدم الجيش الأمريكي قواعد آمنة وشبكات لوجستية تمتد من قلب الولايات المتحدة إلى حدود العدو. ومن هذه المساحات الآمنة الشاسعة، كان الجيش الأمريكي قادرًا على اختيار معاركه بشكل استراتيجي وتوجيه ضربات جوية وصواريخ بكفاءة صناعية، ونتيجة لذلك، لم تكن نتائج الحروب المباشرة موضع شك.

ومع ذلك في الحروب المستقبلية، قد تمكن التقنيات الجديدة القوى العظمى المتنافسة، مثل الصين وروسيا، من شن هجمات دقيقة ومدمرة على القواعد العسكرية الأمريكية وشبكات النقل والإمداد، بما في ذلك تلك الموجودة داخل الولايات المتحدة نفسها.

إن التقدم في مجالات الفضاء والروبوتات والتعلم الآلي والطباعة ثلاثية الأبعاد والنانو تكنولوجي، يخلق فئات جديدة من الصواريخ والطائرات بدون طيار الفتاكة التي يمكن إطلاقها في سرية عالية، والسفر لمسافات كبيرة وعرقلة القوات، كل ذلك مقابل جزء صغير من التكلفة التقليدية للأسلحة التي تتطلب عنصرا بشريًا.

ومن شأن نشر هذه التقنيات أن يجعل طريقة الولايات المتحدة في الحروب عتيقة. وأصبحت الصين وروسيا، المسلحتان بترسانات كبيرة ومتنامية من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسلحة، قادرة بشكل متزايد على حرمان العمليات العسكرية الأمريكية من الملاذ الآمن. وفي العصور التكنولوجية السابقة، كانت القواعد الأمريكية التي تنطلق منها طائرات القصف تتطلب غارات جريئة، والتي كانت عادةً صغيرة للغاية ومتقطعة بحيث لا تضعف القوة القتالية الأمريكية، أو ضربات الصواريخ النووية التي من شأنها أن تؤدي إلى انتقام هائل. الآن، ومع ذلك، يمكن للصين وروسيا إرسال جحافل من الصواريخ التقليدية وطائرات بدون طيار لتدمير منصات الأسلحة الأمريكية أثناء وجودهم في القاعدة، وقطع شبكات الاتصالات الأمريكية ومحو مكبات الوقود والذخيرة الحيوية.

وسيواجه الجيش الأمريكي مشكلة السرعة في الاستجابة لمثل هذه الهجمات لأنه غير مستعد لها. ومعظم القواعد لديها عدد قليل، إن وجد، من أنظمة الدفاع الصاروخي أو الملاجئ الصلبة. والطائرات القتالية والسفن الحربية غالبا ما تكون مستقرة دون غطاء عسكري. وتعتمد الاتصالات بين مراكز القيادة والجنود في الميدان اعتمادًا كبيرًا على الأقمار الصناعية التي تتبع المدارات التي يمكن التنبؤ بها وعلى الكابلات البحرية. وتتألف القوة اللوجستية للولايات المتحدة بشكل رئيسي من سفن تعمل بالبخار غير مسلحة، ومن المقرر أن تتقاعد معظمها في غضون 15 عامًا، ولا يمكن إعادة شحن السفن الحربية والغواصات الأمريكية في البحر، لذلك في وقت الحرب يجب عليهم التنقل بين مسرح القتال ومجموعة من الموانئ على الولايات المتحدة والأراضي الحليفة.

لقد حان الوقت للجيش الأمريكي للاستعداد للقتال بدون ملاذات آمنة، وبدلاً من انتظار اندلاع الحروب ومن ثم تصاعد حاملات الطائرات الضعيفة والألوية المدرعة في الخارج، ينبغي على الولايات المتحدة أن تضع قاذفات الصواريخ والطائرات المسلحة على الأراضي الحليفة والسفن التجارية في مناطق النزاع المحتملة.

لدى الولايات المتحدة التكنولوجيا اللازمة لتوظيف استخدام الطائرات بدون طيار، لكن اللاعبين المحليين الأقوياء يترددون في الالتزام بها. فالبحرية تريد سفن حربية كبيرة، وليس صواريخ البارجة. والقوات الجوية تفضل الطائرات التي تقودها عناصر بشرية، وليس الطائرات بدون طيار ذاتية الحكم. ةيريد مقاولو الدفاع بناء منصات إسقاط طاقة باهظة الثمن، وليس ذخائر رخيصة؛ ويشترك العديد من أعضاء الكونجرس في هذا التفضيل لأن المنصات الفاخرة ودورات المشتريات التي تمتد لعقود تنتج وظائف في دوائرهم. وسيتطلب اختراق هذا المأزق وتحديث الطريقة الأمريكية للحرب لعصر تكنولوجي جديد، التزاما قويا من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع والضغط المستمر من جمهور مثقف.

تاريخيا، لم تقم الولايات المتحدة بإصلاح موقفها العسكري إلا بعد تعرضها لصدمة كبيرة، وسيكون من المأساوي أن تنطوي الصدمة التالية على خسارة الحرب لخصم أضعف لكنه أكثر ذكاءً من الناحية التكنولوجية.

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