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واقي الشمس يصيب امرأة بكسور في الأضلاع!

الأحد 24 نوفمبر 2019 01:42 ص بتوقيت مسقط

واقي الشمس يصيب امرأة بكسور في الأضلاع!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أظهرت حالة مريضة تبلغ من العمر 20 عاما، تعرضها لمضاعفات غير متوقعة نتيجة لإفراطها في استخدام واقي الشمس "Sun Block"، حيث تعرضت لكسور في أضلاعها.

وبدأت القصة عندما شعرت الفتاة التي تعيش في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين في علاج نوبات السعال عبر تناول أعشاب طبيعية، وعلى الرغم من أن طبيبها شخص حالتها أول مرة بحالة من الربو، إلا أن السعال العنيف سرعان ما كشف عن قلق صحي أكبر. فبعد بضعة أيام، وبعد نوبات السعال العنيفة تحديدا، عانت الفتاة من ألم شديد في الجانب الأيسر من صدرها، فيما كشفت الفحوصات أنه نتج عن عدة أضلاع مكسورة.

وشعر الأطباء بالقلق وأجروا مزيدا من الفحوصات ووجدوا أن كثافة عظام الفتاة أقل بكثير عمن في عمرها، كما إنها تعاني من نقص فيتامين "د" فضلا عن تراجع شديد في مستويات الكالسيوم والفسفور في الدم. وأخبرت الفتاة الأطباء أنها في محاولة لمنع تغمق بشرتها، عمدت خلال سنوات مضت إلى البقاء في المنزل مع استخدام واقي الشمس بدرجة حماية 50% طوال العام، كلما خرجت وتعرضت للشمس.

وقال الطبيب المعالج إن عادتها التجميلية اليومية كانت على الأرجح سبب ما تعانيه من كسور، موضحا أن الأشخاص البالغين يمكن أن يمتصوا الكمية الضرورية من فيتامين "د" فقط عن طريق تعريض بشرتهم لآشعة الشمس لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع، لكن بسبب الاستخدام المفرط لواقي الشمس، لم يكن هناك ما يكفي من فيتامين "د" لدى الفتاة.

وذكرت صحيفة "آسيا وان"، أن القضية مثيرة للجدل إلى حد ما، لأنه في حين تؤكد بعض الدراسات بيان الطبيب، فإن دراسات أخرى تبين أن استخدام واقي الشمس لا يعيق تخليق فيتامين "د" في الجسم.

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