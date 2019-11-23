"البلديات": أمطار متفاوتة الغزارة خلال "أخدود المنخفض".. و"نخل" الأعلى هطولًا

"الدفاع المدني": إنقاذ 56 شخصا في 4 أيام

مسقط- الرؤية

ذكر تقرير لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أن الأمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة هطلت على بعض ولايات السلطنة نتيجة تأثرها بأخدود من منخفض جوي خلال الأيام الماضية، تدفقت على إثرها الأودية والشعاب واحتجزت السدود كمية من المياه قدرت بحوالي (20.332 مليون متر مكعب).

وسجلت محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى كمية لهطول الأمطار المسجلة (108 ملم) في محافظة جنوب الباطنة بولاية نخل، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (80 ملم) بولاية الخابورة، وفي محافظة البريمي بلغت (59 ملم) بولاية البريمي.

وفي محافظة الظاهرة بلغت (53 ملم) بولاية ضنك، وفي محافظة مسقط بلغت (45 ملم) بولاية مسقط، وأيضا في محافظة الداخلية بلغت (45 ملم) بولاية الحمراء، وفي محافظة مسندم بلغت (25 ملم) بولاية بخاء، أما في محافظة شمال الشرقية بلغت (13 ملم) بولاية القابل.

وفي محافظة شمال الباطنة، وتحديدا في ولاية الخابورة تدفقت أودية شافان والحواسنة بتدفق مرتفع وأودية المسيلة والبريك وحلحل بتدفق متوسط، وفي ولاية صحار تدفقت أودية الحلتي وحيبي وعاهن بتدفق مرتفع، وأودية السوق والجزي والعراد الصلاحي بتدفق متوسط، وفي ولاية صحم تدفقت أودية الصرمي وبني عمر بتدفق مرتفع، ووادي المحموم بتدفق متوسط.

وفي ولاية السويق تدفقت أودية الجهاور الحيلين وميحة بني كيوم بتدفق مرتفع، وأودية بني غافر والحيملي بتدفق متوسط، وفي ولاية شناص تدفقت أودية القور وحتا وفيض ورجما بتدفق منخفض، وفي ولاية لوى تدفق وادي فزح وبني عمر الغربي بتدفق متوسط.

محافظة جنوب الباطنة: في ولاية نخل تدفقت أودية نخل ومحبيل وبوه والحمام وشرجة السوق والمدرة وبني حراص والأبيض والحصين والصلية وحوقاء وغبرة الطو والطو وحلبان والسرير والهدك بتدفق مرتفع، ووادي السبات بتدفق متوسط.

و في ولاية الرستاق تدفقت أودية السحتن وشراج هنج ومعنتية ومسيمدة والسن بتدفق مرتفع، و أودية الحوقين بني غافر بتدفق متوس، و في ولاية وادي المعاول تدفقت أودية جحفان والعين ومقبل بتدفق مرتفع و أودية ميسين ومستل بتدفق منخفض، و في ولاية المصنعة تدفقت أودية القرط والعيص والشعيبة بتدفق مرتفع، و في ولاية العوابي تدفقت أودية الهجير والصبيخاء والسهل و بني خزير بتدفق متوسط.

وتدفقت الأمطار في ولاية البريمي بوادي الفياض، وأودية الحريم وكتنه وقصيد والطالعي والسكودي والصرفانة والكمر والسحي والعبيلة والطريريحة وأبو بقرة وشام ومحنون والدقيق بتدفق متوسط، و في ولاية محضة تدفقت أودية حمد ومضبة بتدفق مرتفع، و وادي الرمثة بتدفق متوسط، و أودية الجويف ومصح والخطوة بتدفق منخفض، و في ولاية السنينة تدفقت أودية السنينة والهرموزي بتدفق متوسط.

وفي محافظة مسقط تدفق وادي الخوض بتدفق متوسط.

وشهدت ولاية خصب بمحافظة مسندم تدفق أودية قدى وكمزار بتدفق منخفض، وفي ولاية بخاء تدفق وادي غمضاء بتدفق منخفض، و في ولاية دباء تدفق وادي صبان بتدفق منخفض، وفي محافظة الداخلية تدفق وادي النخر بولاية الحمراء بتدفق منخفض.

واحتجز سد الفرع بولاية الرستاق كمية (0.228 مليون متر مكعب)، و في ولاية نخل احتجز سد مستل 1 كمية (0.068 مليون متر مكعب) و سد المعاول بولاية وادي المعاول كمية (1.54 مليون متر مكعب) و في ولاية بركاء احتجز سد الفليج كمية (1.41 مليون متر مكعب) وسد الطو كمية (0.16 مليون متر مكعب) و في ولاية المصنعة احتجز سد وادي بني خروص كمية (1.48 مليون متر مكعب).

و في ولاية صحار احتجز سد عاهن كمية (6.80 مليون متر مكعب) و سد الجزي كمية (2.89 مليون متر مكعب)، وسد الحلتي الصلاحي كمية (0.046 مليون متر مكعب، و سد سيح البرير كمية (0.02 مليون متر مكعب)، و في ولاية الخابورة احتجز سد الحواسنة كمية (3.92 مليون متر مكعب)، و في ولاية السيب احتجز سد الخوض كمية (1.74 مليون متر مكعب) وامتلأ بالمياه سد مصح بولاية محضة حيث بلغت الكمية المحتجزة (0.03 مليون متر مكعب).

في نفس السياق قال مركز عمليات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف أنه تلقى 115 بلاغا، أثناء تأثر السلطنة بأخدود لمنخفض جوي خلال الفترة من 19- 22 نوفمبر الجاري؛ حيث تعاملت فرق الهيئة التخصصية (الإطفاء- الإنقاذ المائي- البحث والإنقاذ- الإسعاف) مع جميع طلبات النجدة والغوث من خلال مراكز الدفاع المدني والإسعاف بالمحافظات التي شملتها الأمطار.

وسجل الإنقاذ المائي 29 بلاغا من الأودية والتجمعات المائية وإنقاذ 56 شخصا، وتعاملت فرق الإطفاء مع 18 بلاغا، فيما استجابت فرق الإسعاف لعدد 60 بلاغا، إضافة إلى 8 بلاغات لفرق البحث والإنقاذ.

وسجلت محافظة مسقط 9 بلاغات، وهو الأعلى مقارنة مع باقي المحافظات التي تأثرت بالأخدود نتيجة مجازفة بعض قائدي المركبات بعبور التجمعات المائية والأودية أثناء جريانها في المحافظات التي تأثرت بالحالة الجوية.

وأكدت الهيئة أهمية التقيد بالإرشادات والتنبيهات التي تصدر عن الجهات الرسمية وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وأعمدة الكهرباء والإنارة أثناء حدوث مثل هذه الأنواء المناخية ومراقبة الأطفال عند خروجهم من المنازل وعدم السباحة في البرك المائية والمستنقعات تجنباً لحالات الغرق.