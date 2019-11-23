سفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية كوريا تحتفل بالعيد الوطني الـ 49 المجيد

مسقط – الرؤية

احتفلت سفارة سلطنة عُمان بجمهورية كوريا بالعيد الوطني الـ 49 المجيد، حيث أقام سعادة السفير محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م، حفل استقبال وذلك بفندق لوتيه بالعاصمة الكورية سيول.

ومثل الحكومة الكورية معالي وزير الصحة، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والمؤسسات الحكومية، وأصحاب السعادة رؤساء البعثات العربية والأجنبية، وعدد من ممثلي الملحقيات العسكرية وغيرهم من مسؤولي القطاع الخاص، والأكاديميين، وممثلي المؤسسات الإعلامية والفنية والثقافية والمجتمع المدني. واستقبل سعادة السفير وأعضاء السفارة الضيوف، في جو بهيج وسط الأناشيد الوطنية العمانية، ثم بدأ الحفل بالسلام السلطاني العماني.

وألقى سعادة السفير محمد بن سالم الحارثي كلمة ترحيبية تضمنت ملامح النهضة الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- مبيناً السياسة الخارجية للسلطنة والدبلوماسية العمانية ومنهج الحوار والمفاوضات في مُعالجة القضايا والخلافات، ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام. وأشار لرؤية السلطنة في التنويع الاقتصادي وفرص وحوافز الاستثمار وآفاق التعاون مع جمهورية كوريا، مشيرا أيضاً لإعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني.