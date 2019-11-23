غدًا.. سبعة شعراء يشدون في حب الوطن بالعامرات

العامرات - عيسى بن عبدالله القصابي

يرعى صاحب السمو السيد محمد بن سالم بن علي آل سعيد مساء غد الإثنين الأمسية الشعرية الوطنية (ميلاد وطن) التي تنظمها صحيفة شؤون عمانية الإلكترونية بالتعاون مع مكتب والي العامرات بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة وأعضاء المجلس البلدي والمشائخ والأعيان والمواطنين في الولاية، وذلك بقاعة المناسبات بمكتب والي العامرات.

وسيشارك في هذه الأمسية الشعراء أصيلة السهيلية ورحاب السعدية وجمال النوفلي وعلي الغنبوصي وعبدالله المهري ومحمد الجابري وسالم السالمي.

وتتضمن الأمسية أهازيج وطنية من بعض الفرق الشعبية، وعرضا مرئيا عن مسيرة النهضة المباركة.

من جانبها قالت فايزة محمد مديرة تحرير «شؤون عُمانية» إنَّ هذه الأمسية تأتي مشاركة من الصحيفة في احتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بالتعاون مع مكتب سعادة والي العامرات تعبيراً عن الولاء والامتنان لباني نهضة عُمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.

ودعت فايزة محمد المواطنين للمشاركة في هذه الأمسية الشعرية الوطنية والاستمتاع بما يصدح به الشعراء من قصائد في حب الوطن والسلطان.