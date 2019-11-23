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«الرؤية» تنظم أمسية احتفالاً بالعيد الوطني الـ49 في ولاية عبري

السبت 23 نوفمبر 2019 05:38 م بتوقيت مسقط

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 عبري – ناصر العبري

 

نظَّمت جريدة الرؤية، مساء الخميس الماضي، في قاعة البشائر في بلد العراقي بعبري، أمسية «الرؤية الوطنية» حملت في طياتها الإبداع الشعري بقصائد عن حب الوطن ومولانا باني عُمان الحديثة والإنجازات العظيمة التي تحققت في ربوع الوطن الكبير بحكمة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه-.

رعى الأمسية الشيخ سعيد بن شهاب بن حمد البلوشي، والشيخ غصن بن هلال العبري وبحضور الشيخ عبد العزيز بن حمدان البلوشي عضو المجلس البلدي، وقدمها الإعلامي سالم بن حميد الجساسي بحضور جمع من الشعراء والإعلاميين والأهالي والمهتمين بالشأن الشعري وشارك في الأمسية كل من الشاعر الأديب الشيخ غصن العبري والشاعر محمد الهنائي والشاعر راشد البلوشي والشاعر فهد المنذري والشاعر هلال العبري والشاعر المهندس يحيى الغافري والشاعر المنتصر البلوشي والشاعر سالم الصوافي والشاعر محمد البلوشي.

وقال الشيخ سعيد بن شهاب بن حمد البلوشي، :«ليس بغريب على العُمانيين والمُقيمين على هذه الأرض الطيبة أن يترجموا مشاعر الفرح بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد كلٌّ حسب مجاله، والشعراء هذا المساء شكلوا أجمل لوحة وطنية عبَّرت عن مدى حب العمانيين لقائدهم مولانا المعظم -حفظه الله- من خلال القصائد التي قدموها».

وأضاف البلوشي: «أشكر المكرم حاتم بن حمد الطائي وطاقم الرؤية على جهودهم التي تأتى دائماً في وقتها الصحيح وأتشرف بأن أرفع إلى مولاي المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة والغالية علينا جميعًا ‏سائلين المولى أن يُديم جلالة السلطان شامخاً مهابًا بصحة وعافية».

 

 

 

وقال الشيخ الشاعر الأديب غصن بن هلال العبري،:«الرؤية تتألق بأمسيتها الوطنية بولاية عبري ليلة وطنية بامتياز تألقت بها العراقي بولاية عبري من خلال الأمسية الشعرية التي قد أقامتها جريدة الرؤية بمشاركة سبعة شعراء تغنوا للوطن والقائد مُعبرين عن الانتماء للوطن وحبهم وولائهم لجلالة السلطان قابوس المعظم مستحضرين في قصائدهم التضحيات التي بذلها مولانا -حفظه الله- على مدى عمر النهضة المباركة التي تحتفل هذا العام بعيدها التاسع والأربعين المجيد».

وأشار الأديب غصن بن هلال العبري، إلى أن الذي لفت انتباهه هو التناغم بين القائمين على الأمسية والمتلقين لها مما يعبر عن التلاحم بين مؤسسة الرؤية والمجتمع، ويؤكد على وصول الرسالة التي تقوم عليها استراتيجية صحفية الرؤية المتمثلة في إعمال الفكر والعناية بالمبدعين.

وتابع العبري: «لقد كان لي شرف المشاركة نزولا عند رغبة الشعراء والحضور وعلى رأسهم الشيخ سعيد بن شهاب بن حمد البلوشي راعي الأمسية»، وفي ختام الحفل كرم راعي الأمسية المشاركين.

 

 

 

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