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"الدفاع المدني": إنقاذ 56 شخصا في 4 أيام

السبت 23 نوفمبر 2019 05:02 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

قال مركز عمليات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف أنه تلقى 115 بلاغا، أثناء تأثر السلطنة بأخدود لمنخفض جوي خلال الفترة من 19- 22 نوفمبر الجاري؛ حيث تعاملت فرق الهيئة التخصصية (الإطفاء- الإنقاذ المائي- البحث والإنقاذ- الإسعاف) مع جميع طلبات النجدة والغوث من خلال مراكز الدفاع المدني والإسعاف بالمحافظات التي شملتها الأمطار.

وسجل الإنقاذ المائي 29 بلاغا من الأودية والتجمعات المائية وإنقاذ 56 شخصا، وتعاملت فرق الإطفاء مع 18 بلاغا، فيما استجابت فرق الإسعاف لعدد 60 بلاغا، إضافة إلى 8 بلاغات لفرق البحث والإنقاذ.

اما بالنسبة لبلاغات الإنقاذ المائي من الأودية والتجمعات المائية، فقد سجلت محافظة مسقط 9 بلاغات، وهو الأعلى مقارنة مع باقي المحافظات التي تأثرت بالأخدود نتيجة مجازفة بعض قائدي المركبات بعبور التجمعات المائية والأودية أثناء جريانها في المحافظات التي تأثرت بالحالة الجوية.

وتؤكد الهيئة أهمية التقيد بالإرشادات والتنبيهات التي تصدر عن الجهات الرسمية وعدم المجازفة بعبورالاودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وأعمدة الكهرباء والانارة اثناء حدوث مثل هذه الانواء المناخية ومراقبة الأطفال عند خروجهم من المنازل وعدم السباحة في البرك المائية والمستنقعات تجنباً لحالات الغرق.

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