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السعدي يزور بعثة منتخبنا الوطني .. ويحث اللاعبين على التتويج باللقب الخليجي

السبت 23 نوفمبر 2019 01:48 م بتوقيت مسقط

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 الرؤية - وليد الخفيف
أعرب معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية ، عن ثقته المطلقة في قدرة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تقديم الأداء المشرف لكرة القدم العمانية ، داعياً رجال الأحمر لبذل كل الجهود لتلبية طموح وتطلعات الجماهير العمانية المخلصة ..جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه لبعثة المنتخب صباح اليوم .
وحرص معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية على الاجتماع بالبعثة قبل مغادرتها إلى الدوحة التي تستضيف النسخة الـ 24 لبطولة كأس الخليج العربي في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المقبل.
وأكد معاليه أن كافة أوجه الدعم قد سخرت للمنتخب بقصد الإعداد المثالي لهذه البطولة الهامة ، كما وعد معاليه بأن الدعم والمساندة ستتواصل أثناء البطولة من أجل تحقيق الهدف المرجو وهو اعتلاء منصة التتويج مجددا .
من جانبه ثمن قائد منتخبنا الوطني احمد مبارك كانو زيارة معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية لبعثة المنتخب قبل ساعات من مغادرة البلاد ، معبرا عن شكرة وتقديره لمعالي الشيخ ، ملمحا لزيارة معاليه قبل النسخة الماضية وأثرها الكبير في تحفيز اللاعبين لتحقيق اللقب .
واكد كانو على جاهزية المنتخب لخوض غمار البطولة، واعداً بتقديم مستويات تليق بحامل اللقب ، وترضي طموح وتطلعات جماهيره العريضة .
وألمح كانو أًن زيارة معالي الشيخ تعد حافزاً كبيراً لرفع معنويات اللاعبين والجهاز الفني والإداري ، مؤكداً أن المنتخب عاقد العزم على العودة باللقب ورفع علم السلطنة عاليا خفاقا في المحفل الخليجي .

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