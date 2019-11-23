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السعدي يحث لاعبي »الأحمر« على الاحتفاظ باللقب الخليجي .. ويؤكد توفير كل سبل الدعم

السبت 23 نوفمبر 2019 01:48 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - وليد الخفيف

أعرب معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، عن ثقته المطلقة في قدرة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على تقديم الأداء المشرف لكرة القدم العمانية، داعياً رجال الأحمر لبذل كل الجهود لتلبية طموح وتطلعات الجماهير العمانية المخلصة، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه لبعثة المنتخب صباح اليوم.

وحرص معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية على الاجتماع بالبعثة قبل مُغادرتها إلى الدوحة التي تستضيف النسخة الـ 24 لبطولة كأس الخليج العربي في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المقبل.

وأكد معاليه أنَّ كافة أوجه الدعم قد سخرت للمنتخب بقصد الإعداد المثالي لهذه البطولة الهامة، كما وعد معاليه بأن الدعم والمساندة ستتواصل أثناء البطولة من أجل تحقيق الهدف المرجو وهو اعتلاء منصة التتويج مجددًا.

من جانبه ثمن قائد منتخبنا الوطني، أحمد مبارك كانو، زيارة معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية لبعثة المنتخب قبل ساعات من مغادرة البلاد، معبرًا عن شكرة وتقديره لمعالي الشيخ.

 وأكد على جاهزية المنتخب لخوض غمار البطولة، واعداً بتقديم مستويات تليق بحامل اللقب، وترضي طموح وتطلعات جماهيره العريضة.

وألمح كانو إلى أًن زيارة معالي الشيخ تُعد حافزاً كبيراً لرفع معنويات اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مؤكداً أن المنتخب عاقد العزم على العودة باللقب ورفع علم السلطنة عالياً خفاقاً في المحفل الخليجي.

ووصلت بعثة منتخبنا أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة برئاسة سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، في إطار تحضيرات لمشوار الدفاع عن لقبه الخليجي، ومن المتوقع أن تزحف جماهير الأحمر نحو الدوحة خلال الأيام المقبلة لمؤازرة المنتخب الأول في هذه المنافسة.

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