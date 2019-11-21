وزارة النقل تفتتح ( 27 ) كم من مشروع ازدواجية طريق أدم ـ هيماء ـ ثمريت

مسقط – الرؤية

افتتحت وزارة النقل أمام الحركة المرورية (٢٧) كم من مشروع ازدواجية طريق أدم ـ هيماء - ثمريت، وهي امتداداً للمسافة التي تم افتتاحها سابقاً أمام الحركة المرورية بطول (٩٣) كم من الجزء الأول، لتستكمل الوزارة بذلك إنجاز الجزئين الأول والثاني من المشروع البالغ طوله الإجمالي (240) كم.

ويتضمن الجزء المفتتح إنشاء طريق جديد ذي حارتين إسفلتيتين في كل اتجاه بعرض (3.75) متر لكل حارة، بالإضافة إلى أكتاف خارجية بعرض (3) أمتار وأكتاف داخلية بعرض (1.5) متر وجزيرة وسطية فاصلة بين الطريقين بعرض يتراوح ما بين (20-24) متر، حيث تم تزويد الطريق بجميع وسائل السلامة المرورية التي تشمل الخطوط الأرضية واللوائح المرورية والإرشادية والحواجز الحديدية والخرسانية وحواجز الكابلات المشدودة في مناطق الرمال المتحركة.

وسيساهم افتتاح هذا الجزء من الطريق في تسهيل انسيابية الحركة المرورية للمتجهين إلى محافظتي الوسطى وظفار بطريق مزدوج، كما سيسهم في تعزيز وإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بالمناطق الواقعة على مسار الطريق ومحافظة ظفار خلال موسم الخريف، كما يعتبر هذا الطريق رافداً مهماً للحركة الاقتصادية لخدمة المنطقة الاقتصادية بالدقم بالإضافة إلى حقول النفط، كما تتواصل أعمال مشروع ازدواجية طريق أدم - هيماء - ثمريت بطول (77,5 ) كم بدءاً من أم الزمايم وحتى مركز ولاية هيماء بمحافظة الوسطى.

