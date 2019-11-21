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في احتفال هيئة المنطقة الاقتصادية بالعيد الوطني الـ 49

افتتاح مشاريع جديدة بالدقم وتكريم المساهمين في احتواء آثار «هيكا»

الخميس 21 نوفمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

الحضور في الحفل الذي أقيم في الدقم
رئيس الهيئة والموظفون خلال احتفالهم بالعيد الوطني

مسقط الرؤية  

هنأ معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم موظفي الهيئة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل تحقيقاً للأهداف الرئيسية لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدا معاليه أنَّ السلطنة حققت في عهد النهضة المباركة إنجازات عديدة على مختلف الأصعدة. جاء ذلك في الاحتفال الذي أقامته الهيئة بالعيد الوطني المجيد في مقرها بمسقط.

وفي الدقم تم افتتاح الطريق رقم (1) والمشاريع الملحقة به أمام الحركة المرورية، فيما سيتم خلال الأيام المُقبلة افتتاح الطريق رقم (5) الذي وصل إلى مراحله النهائية ويتم حالياً إجراء عمليات الاختبارات النهائية للطريق، ويعتبر الطريقان (1) و(5) من المشاريع الحيوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويربطان منطقة ميناء الدقم بالمصفاة والعديد من المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في منطقة الصناعات الثقيلة ومنطقة الصناعات المتوسطة.

ويربط الطريق رقم (1) الميناء والحوض الجاف بطريق السلطان سعيد بن تيمور مما يسهل الوصول إلى مشاريع الميناء أمام القادمين من وسط مدينة الدقم ومن محافظة مسقط عبر طريق مسقط – سناو – الدقم، وبهذا يعد الطريق ثالث منفذا يؤدي إلى ميناء الدقم والحوض الجاف، كما يوفر الطريق رقم (1) ربطا سلسا وسهلا بين مصفاة الدقم وقرية النهضة حيث يقيم في القرية عدد كبير من العاملين في المصفاة.

ويبدأ الطريق رقم (5) من التقاطع القائم الذي يربط الطريقين (1) و(6) وينتهي عند رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم، ويبلغ طول الطريق رقم (1) حوالي 3.75 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، في حين يبلغ طول الطريق رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضًا.

وتتضمن أعمال اتفاقية إنشاء الطريقين (1) و(5) التي تم توقيعها في شهر فبراير 2018 أيضًا إنشاء طريقين للخدمات بطول نحو 6.7 كم، وإنارة الطرق الجديدة بنظام (LED)، وتنفيذ أعمال تحسين التربة (السبخة) وإنشاء قنوات لتصريف المياه.

 وخلال الحفل الذي أقيم بمبنى الهيئة في الدقم بمناسبة العيد الوطني الـ 49 المجيد قامت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتكريم الجهات الحكومية والشركات والأفراد الذين قدموا مساهمات إيجابية للحد من تأثير إعصار هيكا الذي شهدته المنطقة في شهر سبتمبر الماضي.

وتقدم الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي بالوكالة بالهيئة بالشكر والتقدير للجميع على المبادرات التي قدموها للتعامل مع الأنواء المناخية، وأكد في كلمة ألقاها خلال الحفل أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استطاعت خلال السنوات الماضية أن تكون بين أبرز المناطق الاقتصادية في العالم وأن تصبح وجهة اقتصادية متنوعة الاستثمارات.

ونوه في كلمته بمساهمة موظفي الهيئة والشركات العاملة بالمنطقة في تحقيق هذه النجاحات، وقال إن الجهود التي بذلتموها كان لها كبير الأثر فيما حققته المنطقة من نجاحات، مؤكداً أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب منِّا بذل جهود مضاعفة لخدمة وطننا الغالي عُمان.

 

 

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