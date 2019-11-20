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والي الرستال يستقبل المهنئين بالعيد الوطني المجيد

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 09:27 م بتوقيت مسقط

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الرستاق- طالب المقبالي

أقام سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي الرستاق مساء أمس حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد وذلك بساحة الاحتفالات بولاية الرستاق، وبحضور عدد من المشايخ والرشداء ومديري العموم ورؤساء المصالح الحكومية وجمع من أهالي الولاية.

واشتمل الحفل على برنامج وطني عبر من خلاله المشاركون عن فرحتهم بالعيد الوطني المجيد؛ حيث ألقى المهندس هارون بن ناصر العوفي كلمة ترحيبية شكر فيها جهود مكتب والي الرستاق وأكد من خلالها على الابتهاج العام بهذا اليوم الميمون، كما ألقى قصيدة وطنية عبرت عن عميق الولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم وقائده الفذ ، كذلك شاركت فرقة قلعة الرستاق للفنون الشعبية بأهازيج وترانيم وطنية.

وعبر المشاركون في هذه المناسبة عن مشاعر الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية الغالية وألسنتهم تلهج بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يحفظ عُمان وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، داعين الله عز وجل بأن يحفظ جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأن يمتعه بالصحة والعافية.

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