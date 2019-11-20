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ابتهاجًا باحتفالات العيد الوطني 49 المجيد

الجمعة.. بلدية مسقط تدشن فعالية «عُمان الخير» بمتنزه العامرات

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:21 م بتوقيت مسقط

الجمعة.. بلدية مسقط تدشن فعالية «عُمان الخير» بمتنزه العامرات

 

مسقط – الرؤية

تنطلق يوم غد الجمعة فعاليات بلدية مسقط تحت شعار «عُمان الخير»، حيث سيرعى حفل الافتتاح معالي المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي رئيس بلدية مسقط، وستستمر الفعاليات التي ستُقام بمتنزه العامرات العام على مدى (8)أيام متواصلة خلال الفترة من 22-29 نوفمبر الجاري، متضمنةً برامج وفعاليات متنوعة ترفيهية وأسرية وفنية ورياضية وعروض مسرحية وطلابية، ومشاركات لعدد من المؤسسات والجهات.

وسيتضمن حفل الافتتاح الذي سيقام في مسرح متنزه العامرات عددًا من الفعاليات والفقرات المتنوعة، كما سيتم تقديم أوبريت طلابي وطني بعنوان «عُمان الروح .. قابوس الوطن» والذي سيعكس أهمية مناسبة العيد الوطني المجيد؛ من خلال احتوائه على مجموعة من الفقرات واللوحات الوطنية التي يقدمها مجموعة من الطلاب، كما سيقدم الفنان هيثم رافي فقرة غنائية على المسرح، إلى جانب عدد من الأغاني الوطنية والمنوعات، بالإضافة للأناشيد الوطنية والأهازيج الشعبية المختلفة، ومجموعة من العروض الطلابية والمسرحية تعبر عن الاحتفالية المقامة.

وتضم أجندة الفعالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها: مسرح الفعاليات، والعروض الطلابية، والعروض الرياضية، والألعاب الكهربائية والهوائية، إضافة إلى تنظيم مسابقات ترفيهيه وأنشطة للأطفال، وفقرات غنائية، ومهارات استعراضية، وركن للتصوير بالأزياء العمانية والوطنية، ومطاعم وأكشاك للوجبات الخفيفة والألعاب.

 وتتواجد مجموعة من الأركان المشاركة في الاحتفال ومنها ركن فن الخيط، ركن التصوير، فن الزخرفة، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحاضنة لفعاليات ترفيهية متنوعة ومنها مشاركة الجمعية العمانية للسيارات، ومعرض بنك الدم لوزارة الصحة، وفريق «موستانج» للسيارات، وسيارات (BMW) ومعهد السلامة المرورية، وفرق تطوعية متنوعة تشارك في التنظيم، وفي الإطار نفسه سيتضمن جدول فعاليات عمان الخير استضافة شخصيات ملهمة وعدد من الشعراء العمانيين والفنانين المحليين والخليجيين وفرق شبابية وفنية متنوعة، حيث سيستضاف الفنان القدير داود حسين وغيرهم من الفنانين ضمن هذه الاحتفالية.

 

 

 

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