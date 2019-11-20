السفير الإماراتي: جلالة السلطان يقود عُمان نحو مزيد التنمية الشاملة

مسقط- الرؤية

رفع سعادة محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- باني النهضة المباركة بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وقال سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن الاحتفال بالعيد الوطني المجيد يأتي والسلطنة تخطو بخطوات واثقة نحو مزيد من التنمية والتطور، وهو أمر انعكس طوال العقود الماضية، على معيشة المواطن العماني على كافة المستويات، المجتمعية والاقتصادية، وقد تحقق ذلك بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم، مؤكدا أن جلالته- أيده الله- لا يدخر جهداً في سبيل الارتقاء بهذا البلد الطيب.

وقال سفير دولة الإمارات: «إن كان للعمانيين فرحة بعيدهم الوطني المجيد، فإني على المستوى الشخصي لي فرحتان، الأولى فرحة هذا العيد والذي يُعد مناسبة مبهجة لكل إماراتي، لما يجمع البلدين من علاقات وطيدة واستثنائية عصية على الكسر، فهما أقرب لشعب واحد يعيش على نطاقين جغرافيين، تربطهما عروة وثقى، أمدها المولى سبحانه من فوق سبع سماوات، محبة خالصة من الله في قلوب أبناء الشعبين».

وأضاف سعادته: «الثانية فرحة خاصة، حيث شرفتني بلادي بقيادة العمل الدبلوماسي في هذا البلد الحبيب المضياف، والذي لا نشعر فيه أبدًا بمشاعر الغربة، فلا اختلاف في أي من المظاهر المجتمعية والمعيشية عن بلادي، وهو أمر له وقع خاص في نفسي، محبة وإجلالا لهذه البلاد العزيزة، وما بين البلدين من ترابط ومحبة عززتها المصالح الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية المشتركة، وهو أمر تدفعه القيادة، مدفوعة بوعي صادق بأهمية ما بين الشعبين من ترابط متين على كافة المستويات، في ظلال من صلة الأرحام والدم الواحد». وتابع السويدي: «مما يؤكد ما بين البلدين من ثقة متبادلة، فإنَّ الإمارات تأتي في صدارة الدول المستقبلة للاستثمارات ورؤوس الأموال العمانية، وهو أمر له دلالات مهمة للغاية ويشير إلى مدى الثقة التي توليها كل من الإمارات وسلطنة عُمان لإحداهما الأخرى، كما تعد الإمارات الأولى على الصعيدين العربي والخليجي فيما يتعلق بضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال في الاقتصاد العماني، كما تحتل الاستثمارات الإماراتية المركز الثاني على قائمة دول العالم بعد المملكة المتحدة، وهو خير مؤشر على صدق التوجهات». وأكمل سعادة محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة قائلا: «من موقعي هذا أؤكد لأشقائي العمانيين، أن هناك رغبة وإرادة من جانبنا باتجاه تعزيز حركة الاستثمارات الإماراتية في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في السلطنة، بما يلبي تطلعات البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي».