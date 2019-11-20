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رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ 49

السفير الإماراتي: السلطنة تخطو واثقة نحو المزيد من التنمية في عهد صاحب الجلالة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:20 م بتوقيت مسقط

السفير الإماراتي: السلطنة تخطو واثقة نحو المزيد من التنمية في عهد صاحب الجلالة

 

مسقط – الرؤية

رفع سعادة محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ باني النهضة العمانية المباركة بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، والتي تأتي والسلطنة تخطو بخطوات واثقة نحو مزيد من التنمية والتطور، وهو أمر انعكس طوال العقود الماضية، على معاش العمانيين وأحوالهم على كافة المستويات، المجتمعية والاقتصادية، وهو أمر بطبيعة الحال وراءه جهود جبارة من القيادة العمانية، والتي لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بهذا البلد الطيب.

وقال سفير دولة الإمارات: «إن كان للعمانيين فرحة بعيدهم الوطني المجيد، فإني على المستوى الشخصي لي فرحتان، الأولى فرحة هذا العيد والذي يُعد مناسبة مبهجة لكل إماراتي، لما يجمع البلدين من علاقات وطيدة واستثنائية عصية على الكسر، فهما أقرب لشعب واحد يعيش على نطاقين جغرافيين، تربطهما عروة وثقى، أمدها المولى سبحانه من فوق سبع سماوات، محبة خالصة من الله في قلوب أبناء الشعبين».

وأضاف سعادة محمد سلطان السويدي، :«الثانية فرحة خاصة، حيث شرفتني بلادي بقيادة العمل الدبلوماسي في هذا البلد الحبيب المضياف، والذي لا نشعر فيه أبدًا بمشاعر الغربة، فلا اختلاف في أي من المظاهر المجتمعية والمعيشية عن بلادي، وهو أمر له وقع خاص في نفسي، محبة وإجلالا لهذه البلاد العزيزة، وما بين البلدين من ترابط ومحبة عززتها المصالح الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية المشتركة، وهو أمر تدفعه القيادة، مدفوعة بوعي صادق بأهمية ما بين الشعبين من ترابط متين على كافة المستويات، في ظلال من صلة الأرحام والدم الواحد».

وتابع السويدي: «مما يؤكد ما بين البلدين من ثقة متبادلة، فإنَّ الإمارات تأتي في صدارة الدول المستقبلة للاستثمارات ورؤوس الأموال العمانية، وهو أمر له دلالات مهمة للغاية ويشير إلى مدى الثقة التي توليها كل من الإمارات وسلطنة عُمان لإحداهما الأخرى، كما تعد الإمارات الأولى على الصعيدين العربي والخليجي فيما يتعلق بضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال في بنية الاقتصاد العماني، كما تحتل الاستثمارات الإماراتية المركز الثاني على قائمة دول العالم بعد المملكة المتحدة، وهو خير مؤشر على صدق التوجهات».

وأكمل سعادة محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة،: «من موقعي هذا أؤكد لأشقائي العمانيين، أن هناك رغبة وإرادة من جانبنا باتجاه تعزيز حركة الاستثمارات الإماراتية في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في السلطنة، بما يلبي تطلعات البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي».

 

 

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