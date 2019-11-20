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بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات

وزارة الصحة تدشن «تقنية الذكاء الاصطناعي» للكشف عن سرطان الثدي في المستشفى السلطاني

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

وزارة الصحة تدشن «تقنية الذكاء الاصطناعي» للكشف عن سرطان الثدي في المستشفى السلطاني

 

الرؤية - ياسر بن حمود الشبيبي

تدشن وزارة الصحة ووزارة التقنية والاتصالات، اليوم الخميس، مرحلة التطبيق الفعلي لمشروع "الذكاء الاصطناعي" للكشف عن سرطان الثدي في المستشفى السلطاني وذلك ضمن مشروع متكامل لتطبيق هذه التقنية في 5 مستشفيات بالسلطنة.

وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات خلال الفترة القادمة إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف قياس فاعلية النظام وإمكانية تطبيقه في كافة مستشفيات السلطنة من خلال الربط والتكامل مع نظام الشفاء والأشعة الرقمية.

وعملت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية على توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن سرطان الثدي ومقارنتها بنتائج الطرق التقليدية، ونتيجة للنتائج الإيجابية لهذه التجربة قررت الوزارة المضي في تطبيق البرنامج في عدد من المستشفيات في السلطنة تمهيدا لتعميمها.

ويعد مرض سرطان الثدي من الأمراض الأكثر شيوعًا في السلطنة إذ يُمثّل نسبة 24.4% من إجمالي حالات السرطان المُشخصة في السلطنة و11.6% من إجمالي حالات السرطان المُشخصة عالميًا. في الوقت الراهن يتم تشخيص حوالي أكثر من 200 حالة جديدة سنويًا ومن المتوقّع أن يرتفع عدد الحالات الجديدة سنويًا في السلطنة إلى 975 حالة بحلول عام 2040.

 

 

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