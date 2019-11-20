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اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تُشارك في برنامج تدريبي بالأردن

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:16 م بتوقيت مسقط

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تُشارك في برنامج تدريبي بالأردن

 

مسقط – الرؤية

شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في فعاليات البرنامج التدريبي "دور المؤسسات الوطنية في رصد حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى وكتابة التقارير" والذي نظمهُ المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك في العاصمة الأردنية عمّان.

ناقش البرنامج الذي استمر أربعة أيام، المبادئ الأساسية للرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في رصد تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030، ودور المؤسسات الوطنية في رصد مدى مواءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 ويُمثل البرنامج المرحلة الثانية من تدريب كوادر المنظمات والهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التعامل مع الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدف لتطوير مهارات العاملين في مجال حقوق الإنسان على تلقي وإدارة الشكاوى والتعامل معها.

ومثل اللجنة في البرنامج التدريبي فريق عمل مكون من أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات، وسلوى بنت أحمد البلوشية باحثة قانونية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

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