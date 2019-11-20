"تنمية نفط عُمان" توقع 5 مذكرات تعاون مع عدة شركاء

مسقط – الرؤية

رعى سعادة علي بن خلفان الجابري، وكيل وزارة الإعلام، حفل توقيع شركة تنمية نفط عمان على 5 مذكرات تفاهم في مركز عالم المعرفة التابع للشركة في مسقط، أمس، مع عدة شركاء لتبادل الخبرات المتعلقة بفرص التدريب على رأس العمل، وحلقات العمل، والزيارات، والانتدابات، والتعاون في إنجاز المشاريع المشتركة، إلى جانب التعاون في مجالات الملكية الفكرية وبناء القدرات والموارد البشرية والإعلام والاتصالات.

وقد وقعت الشركة مذكرات التفاهم مع وزارة الإعلام، والهيئة العامة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وعمانتل، والجمعية العمانية للملكية الفكرية واللجنة الوطنية للشباب.

وقال راؤول ريستوشي، المدير العام للشركة الذي وقع مذكرة التعاون مع وزارة الإعلام: تأتي هذه الاتفاقيات تأكيدا لأهمية التعاون بين الشركة والجهات المعنية الرئيسية. ومن الأهمية بمكان أن نعزز متانة شراكاتنا في المجالات التي نستفيد منها جميعاً عن طريق التعاون.