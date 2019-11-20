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مذكرة تفاهم بين "شراكة" و "عُمان للمعلومات الائتمانية"

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين "شراكة" و "عُمان للمعلومات الائتمانية"

 

مسقط – الرؤية

 

وقع صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) أمس مذكرة تفاهم مع مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية في مقر شراكة بالخوير. ووقع الاتفاقية سعيد بن سالم الساحب، نائب رئيس مجلس إدارة شراكة، وعادل بن خليفه السعدي المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية.

وتعد الاتفاقية جزءا من مشروع الحلول الائتمانية التي يقدمها المركز بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية وإدراج شراكة ضمن المؤسسات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجانب جميع البنوك وشركات التمويل والتأجير.

ويعد مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية مؤسسة قانونية مستقلة بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2019 ويتبع البنك المركزي العماني ويهدف لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني، وتوفيرها للأعضاء لاتخاذ القرارات الائتمانية، وتقييم الملاءة المالية السليمة للعملاء المتعاملين معهم، سواء إذا كان العميل قد تخلف عن سداد القرض أم لا.

وقال سعيد بن سالم الساحب، نائب رئيس مجلس إدارة شراكة: إن وجود معلومات ائتمانية ومالية صحيحة ومستدامه يعد أمرا أساسيا لسوق ائتماني قوي ومستدام للاقتصاد الوطني، ومن شأن هذه المبادرة أن تساعد شراكة لاتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والذي يعد ركيزة أساسية في رفد الاقتصاد الوطني.

 

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