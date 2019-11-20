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"عُمان العربي" ينظم 4 احتفالات ابتهاجا بالعيد الوطني

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

"عُمان العربي" ينظم 4 احتفالات ابتهاجا بالعيد الوطني

 

مسقط - الرؤية

احتفل بنك عُمان العربي بمناسبة العيد الوطني الـ 49 المجيد في عدد من ولايات السلطنة، وبدأت احتفالات البنك في وقت مبكر من شهر نوفمبر عبر تنظيم أولى احتفالاته في ولاية عبري بالظاهرة، وحضرها ما يزيد عن 200 من الأهالي، كما أقام البنك ثاني احتفالاته في ولاية خصب بمسندم بحضور نحو 600 مواطن من العائلات العمانية في المحافظة. وأقيم الاحتفال الثالث للبنك في ولاية بدبد وحضره ما يزيد على 150 شخصًا، وكان ختام هذه الاحتفالات في المقر الرئيسي للبنك بمسقط.

وقال رشاد بن علي المسافر، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي إنّ العيد الوطني في عُمان مناسبة بالغة الأهمية، وربما هي المناسبة الأهم لكل عُماني، وعليه آثرنا أن نتشارك الفرحة مع أهلنا وعملائنا في مختلف ولايات السلطنة لكي تعم الفرحة على الجميع. ونحن سعداء بالإقبال الكبير على هذه الاحتفالات فهي دليل متجدد على أصالة الشعب العُماني الكريم وحبه اللا محدود لباني نهضته الحديثة، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله وأبقاه - لعُمان وشعبها المُحب.

وتضمّنت احتفالات البنك بهذه المناسبة الوطنية العديد من الفعاليات والأنشطة المناسبة لكافة الأعمار، مثل العروض الفنية الشعبية والمسابقات والسحوبات وغيرها، أما الاحتفال في المقر الرئيسي للبنك، فتضمن الافتتاح الرسمي لمبنى المواقف الجديد الذي يرتفع لتسع طوابق. المبنى الذي يضم أكثر من 500 موقف لسيّارات الموظفين، إلى جانب عدة مرافق أخرى مثل مركز الابتكار الأول من نوعه في السلطنة، يرتبط بمبنى البنك بثلاثة جسور علوية للمشاة لتسهيل الحركة أمام الموظفين.

وقال رشاد المسافر: لم نتردد في الاستثمار في هذا المشروع وبناء المبنى الكبير لنكون أول بنك في فئتنا يمتلك مواقف خاصة لكافة موظفيه، الأمر الذي سينعكس على تجربة الموظف وتفانيه في خدمة العملاء والتي تُعد أحد أهم محاور الرؤية الاستراتيجية للبنك، كما أنّ مركز الابتكار الذي سيُفتتح قريباً في المبنى الجديد سيكون في خدمة الموظفين إلى جانب كافة المبتكرين في شتى أنحاء السلطنة، الأمر الذي سيشكل خطوة نوعية في تعزيز مسيرة الابتكار الذي نعتبره في بنك عُمان العربي أحد أهم محاور النجاح في المستقبل.

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