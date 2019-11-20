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استكمالا للأجزاء المفتتحة..

وزارة النقل تفتتح ( 27 ) كم من مشروع ازدواجية طريق أدم ـ هيماء ـ ثمريت

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 10:42 ص بتوقيت مسقط

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عروض الشركات المتنافسة على جزء هيماء ـ ثمريت في مرحلة التحليل

 

مسقط -الرؤية  

 

إفتتحت وزارة النقل أمام الحركة المرورية (٢٧) كم من مشروع إزدواجية طريق أدم ـ هيماء - ثمريت، وهي إمتداداً للمسافة التي تم افتتاحها سابقاً أمام الحركة المرورية بطول (٩٣) كم من الجزء الأول، لتستكمل الوزارة بذلك إنجاز الجزئين الأول والثاني من المشروع البالغ طوله الإجمالي ( 240 ) كم.

 

ويتضمن الجزء المفتتح على إنشاء طريق جديد ذو حارتين إسفلتيتين في كل إتجاه بعرض (3.75) متر لكل حارة، بالإضافة إلى أكتاف خارجية بعرض (3) أمتار وأكتاف داخلية بعرض  (1.5) متر وجزيرة وسطية فاصلة بين الطريقين بعرض يتراوح ما بين (20-24) متر، حيث تم تزويد الطريق بجميع وسائل السلامة المرورية التي تشمل على الخطوط الأرضية واللوائح المرورية والإرشادية والحواجز الحديدية و الخرسانية وحواجز الكابلات المشدودة في مناطق الرمال المتحركة.

 

وسيساهم افتتاح هذا الجزء من الطريق في تسهيل إنسيابية الحركة المرورية للمتجهين إلى محافظتي الوسطى وظفار بطريق مزدوج، كما سيسهم في تعزيز وإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بالمناطق الواقعة على مسار الطريق ومحافظة ظفار خلال موسم الخريف، كما يعتبر هذا الطريق رافداً مهماً للحركة الاقتصادية لخدمة المنطقة الإقتصادية بالدقم بالإضافة إلى حقول النفط.

 

كما تتواصل أعمال مشروع ازدواجية طريق أدم - هيماء - ثمريت  بطول (77,5 ) كم بدءاً من أم  الزمايم وحتى مركز ولاية هيماء بمحافظة الوسطى.

 

الجدير بالذكر أن وزارة النقل ومن خلال مجلس المناقصات الموقر قامت مؤخراً بطرح ثلاث مناقصات تنفيذ لإستكمال إزدواجية طريق أدم ـ هيماء - ثمريت بدءاً من ولاية هيماء بمحافظة الوسطى وحتى ولاية ثمريت بمحافظة ظفار بطول (400) كم، حيث تم إستلام عروض الشركات المتنافسة على المشروع وجاري حالياً تحليلها من قبل المختصين بالوزارة.

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