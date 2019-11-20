أسفٌ عن غيابٍ مؤثّرٍ!! (1)

د. محمد بن قاسم ناصر بوحجام|أكاديمي وشاعر ومفكر جزائري

رئيس جمعيّة التّراث، القرارة، غرداية، الجزائر

أَسِفْتُ، هَلْ يَفْتَدِي غِيَابِــــيَ الأسفُ

عَنْ نَدْوَةٍ، سِفْرُهَا مَا خَطَّــــــهُ السَّلَفُ

//

لِــــجِرْبَــــةِ العِلْمِ والِجهاد وَالكَــــرَمِ

تَدَفَّقَ الــــجَـــمْعُ مُسْرِعِيـنَ وَانْعَطَفُـوا

//

يَسْتَشْمِمُـونَ شَـــــذَا ذِكْرَى أَبِـــي مِسْوَرٍ

وَفُرْسُطَائِـي ومَـنْ أَمْثَالُـهُــمْ سَلَفُـــوا

//

مُؤَمِّلِيــــــنَ إفـــــادَةً، تُنِيــرُ طريـــــ

ــقًا يَسْتَضِيءُ بِـهَا، وَيَقْتَدِي الخَلَــــــفُ

//

فَالنّشْءُ يَـحــيَا ضَيَاعًا، تَائهًا فِي مَهَبْـــ

ــــبِ الرِّيِح، يَرْجُو مَنْ صُوًى لَهُ يَصِفُ

//

تَاريـخُـهُ غَيْــــرُ وَاضِحٍ، وَغَيْــرُ مُتَــــــا

حٍ فقْهُهُ، غَمَرَتْـــهُ التّيــهُ والسّـــــدَفُ

//

فَانْسَـاقَ فِـي نُظُـــمٍ، لَيْسَتْ لَـــهَا صِلَــــةٌ

بِأَصْلِــهِ، فَمَضَى يَقْفُـــو وَيَنْحَــــــرفُ

//

سَرَابَ دَرْبٍ بِلَا وَعْي ٍ وَلَا رَشَــــــــدٍ

بَلْ زادَ غَيًّا بِـمَا فِـي القَذْفِ يَقْتَــــرِفُ

//

مُهَاجـِمًــا نُظُمًـا، سَادَتْ قُرونًــا وَجَــــــا

دَتْ بِالـخُيورِ، لَـهَا الوَرَى قَدِ اعْتَرَفُــوا

//

أَسْبَابُ ذَا جَهْلُ كُنْــــهِ سِيرَة، ٍ كَابَــــدَتْ

ضَنًى؛ مَخَاضًا، مُعَانَاةً.. فَيَا أَسَــــــــفُ

//

فَضْلاً عَنِ الدَّوْرِ فِي الـحَيَاةِ؛ أُسًّا بُنِــي

عَلَيْهِ رُكــــنُ كِيانٍ، لَيْسَ يَنْجَــــــرِفُ

//

لـِحُسْنِ سَبْكِ بِنَائِهِ الـمَتِيـــــنِ: سَـــــــدًى

وَلُـحْمَةً ، كَيْفَ لَا نَرْضَى وَنَعْتَــــــرِفُ

//

بِأَنّـــــهُ الـمَرْجِــــعُ الأَسْنــَى، زَكَا لِعِمَـــا

رةٍ، نَـمَـــتْ شَجَرًا أَثْــمَارُهَـا قُطُـفُ

//

نِظَــــامُ عَزَّابَـــــةٍ لَـَحَـــلْقَةٌ، دَأْبـــــُــهَا

تَنْظِيمُ سَيْـــرِ حَيَـاةٍ، هَلْ دَرَى الـخَلَـفُ

//

فَهْيَ الـمِثَالُ لِفَهْـــمٍ أَعْمَــقٍ مُتَجَــــــذْ

ذِرٍ، لِـمَنْ مِـــنْ مَنَاهِــلِ النُّهَــى غَرَفُـوا

//

وَهْيَ النَّمُـوذجُ فِي البِنَا الـجَمَاعِي؛ بِـمَـــا

يـَحْوِيــــهِ مِنْ قِيَمٍ، أَقَامَـهَا السَّلَـــفُ

//

لِيَأْخُذَ النَّهْجَ وَاضِحًـــــا شَبَـابٌ، وَعَى

مَا يَنْبَغِـــــي ِ لِلْمَسِيــر؛ عُــدَّةً تَقْــــفُ

//

سَدّا مَنيعًا، يَـرُدُّ الغَيَّ عَنْ طُـــــــرُقٍ

مَحْفُورَةٍ خِبـــْرَةً، فَهَلْ لَــهَا انْتَصَفُـوا؟

//

صِيَانَـــــــةُ شَأْنِـَهــا ضَــــرُورَةٌ، وَاجِــبٌ

عَلَى الـجَمِيعِ، وَإِلاَّ نَالَـهَــا التَّلَـــــــــفُ

//

تَطْوِيرُهَــــا مَطْلَــــــبٌ لِلسَّيْرِ فِــي دَأَبٍ

نَحْوَ التَّقَــدُّمِ، ذَا مَا يَقْتَضِي الـهَــــــدفُ

//

كَتَبْتُ بَـحْثًـــا؛ مُشَارِكًــا رِفَاقِي بِـــــــــمَا

جَـادَ اجْتِهَــادِي، لِـمَــا تَفَضّـلُوا رَدِفُ

//

لَكِنْ جَـرَى قَدَرٌ: أَنْ لَا أَقُومَ بِعَــــــرْ

ضِهِ، وَإِنْ قُدِّمــَتْ مَقَاطِــعٌ نُتَـــــفُ

//

نِيَابَةً عَنْ حُضُورِي، لَـمْ تُبِنْ أَبَـــدًا

عَنْ نَظْرَتِـي، سَاءَنِي، مَاذَا عَسَى أَصِـفُ

//

أَسِفْتُ، هَلْ يَنْفَعُ التَّأَسُّـــــفُ الـــمُنْتَهِي

وَقَدْ مَضَى وَأنَا فِـي الحَسْرَةِ الدَّنِـــفُ

//

إِذْ لَــمْ تَصِلْ فِكْرَتِـــي كَمَا أُريدُ، فَذَا

كَ حَظُّ مَنْ غَابَ، هَلْ يَشْكُو؟ هُنَــا أَقِفُ

//

فَلَا أَلُـــومُ وَلَا أَنْعَـى عَلَى أَحَـــــــدٍ

فَاللهُ أَدْرَى بِـحَالٍ، يَقْتَضِي الـمَوْقِـــفُ (1)

//

حَـمْدًا لِـمَــنْ وَفَّقَ الـمُنَظِّمِيـــنَ لِنَـدْ

وَةٍ، سَــمَتْ هَدَفًـا، مَا يَرْتَجِي الـخَلَـفُ

//

تَاريـــــخَ مَجْدٍ تَليدٍ يَـحْتَوِي سُبُــــــلاً

تُبيــنُ كَيْفَ يَكـونُ السَّيْـرُ وَالدَّلَـــــــفُ

//

فَرَحْـــمةٌ لِلأُلَـــى، تَفَانَــوْا لِوَضْعِ مَنَـا

هِــجٍ، تَنَاهَــتْ سَنًى، مَأْوَاهُــــمُ غُـرَفُ

//

في جَنَّةٍ، عَرْضُهَـا عَرْضُ السَّمَاءِ وَمِثْـــ

ــلُ الأَرْضِ، هَلْ أَحسنُ مِنْ ذَا أَخِي شَــرَفُ؟!

.........

هامش: