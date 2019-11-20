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أسفٌ عن غيابٍ مؤثّرٍ!! (1)

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

أسفٌ عن غيابٍ مؤثّرٍ!! (1)

 

د. محمد بن قاسم ناصر بوحجام|أكاديمي وشاعر ومفكر جزائري 

رئيس جمعيّة التّراث، القرارة، غرداية، الجزائر

 

 

 أَسِفْتُ،    هَلْ   يَفْتَدِي   غِيَابِــــيَ    الأسفُ

                                            عَنْ   نَدْوَةٍ،  سِفْرُهَا   مَا   خَطَّــــــهُ  السَّلَفُ

//

لِــــجِرْبَــــةِ     العِلْمِ    والِجهاد    وَالكَــــرَمِ

                                            تَدَفَّقَ   الــــجَـــمْعُ    مُسْرِعِيـنَ    وَانْعَطَفُـوا

//

يَسْتَشْمِمُـونَ   شَـــــذَا   ذِكْرَى  أَبِـــي  مِسْوَرٍ

                                            وَفُرْسُطَائِـي    ومَـنْ    أَمْثَالُـهُــمْ     سَلَفُـــوا

//

مُؤَمِّلِيــــــنَ     إفـــــادَةً،    تُنِيــرُ    طريـــــ

                                              ــقًا    يَسْتَضِيءُ    بِـهَا، وَيَقْتَدِي  الخَلَــــــفُ

//

فَالنّشْءُ  يَـحــيَا   ضَيَاعًا،   تَائهًا  فِي مَهَبْـــ

                                             ــــبِ  الرِّيِح،  يَرْجُو  مَنْ  صُوًى  لَهُ  يَصِفُ

//

تَاريـخُـهُ   غَيْــــرُ   وَاضِحٍ،  وَغَيْــرُ  مُتَــــــا

                                               حٍ   فقْهُهُ،   غَمَرَتْـــهُ   التّيــهُ   والسّـــــدَفُ

//

 فَانْسَـاقَ   فِـي  نُظُـــمٍ،  لَيْسَتْ لَـــهَا صِلَــــةٌ

                                               بِأَصْلِــهِ،   فَمَضَى    يَقْفُـــو    وَيَنْحَــــــرفُ

//

سَرَابَ   دَرْبٍ   بِلَا   وَعْي  ٍ  وَلَا   رَشَــــــــدٍ

                                              بَلْ   زادَ   غَيًّا   بِـمَا  فِـي  القَذْفِ   يَقْتَــــرِفُ

//

مُهَاجـِمًــا   نُظُمًـا،   سَادَتْ   قُرونًــا  وَجَــــــا

                                              دَتْ   بِالـخُيورِ،  لَـهَا   الوَرَى  قَدِ    اعْتَرَفُــوا

//

أَسْبَابُ  ذَا  جَهْلُ   كُنْــــهِ   سِيرَة، ٍ   كَابَــــدَتْ

                                               ضَنًى؛   مَخَاضًا،   مُعَانَاةً..   فَيَا   أَسَــــــــفُ

//

 فَضْلاً   عَنِ   الدَّوْرِ  فِي  الـحَيَاةِ؛  أُسًّا  بُنِــي

                                                عَلَيْهِ    رُكــــنُ   كِيانٍ،   لَيْسَ    يَنْجَــــــرِفُ

//

لـِحُسْنِ   سَبْكِ   بِنَائِهِ  الـمَتِيـــــنِ:   سَـــــــدًى

                                                وَلُـحْمَةً ،  كَيْفَ  لَا    نَرْضَى    وَنَعْتَــــــرِفُ

//

بِأَنّـــــهُ   الـمَرْجِــــعُ   الأَسْنــَى،  زَكَا   لِعِمَـــا

                                                   رةٍ،   نَـمَـــتْ    شَجَرًا   أَثْــمَارُهَـا   قُطُـفُ

//

نِظَــــامُ    عَزَّابَـــــةٍ    لَـَحَـــلْقَةٌ،    دَأْبـــــُــهَا

                                                  تَنْظِيمُ   سَيْـــرِ  حَيَـاةٍ،   هَلْ  دَرَى   الـخَلَـفُ

//

فَهْيَ   الـمِثَالُ   لِفَهْـــمٍ    أَعْمَــقٍ    مُتَجَــــــذْ

                                                ذِرٍ،  لِـمَنْ   مِـــنْ   مَنَاهِــلِ   النُّهَــى  غَرَفُـوا

//

وَهْيَ  النَّمُـوذجُ  فِي   البِنَا  الـجَمَاعِي؛ بِـمَـــا

                                                 يـَحْوِيــــهِ    مِنْ   قِيَمٍ،    أَقَامَـهَا    السَّلَـــفُ

//

 لِيَأْخُذَ   النَّهْجَ   وَاضِحًـــــا    شَبَـابٌ،   وَعَى

                                                مَا    يَنْبَغِـــــي  ِ لِلْمَسِيــر؛   عُــدَّةً     تَقْــــفُ

//

 سَدّا   مَنيعًا،  يَـرُدُّ    الغَيَّ   عَنْ   طُـــــــرُقٍ  

                                                  مَحْفُورَةٍ   خِبـــْرَةً،   فَهَلْ   لَــهَا   انْتَصَفُـوا؟

//

صِيَانَـــــــةُ   شَأْنِـَهــا   ضَــــرُورَةٌ،   وَاجِــبٌ

                                                عَلَى   الـجَمِيعِ،   وَإِلاَّ   نَالَـهَــا   التَّلَـــــــــفُ

//

تَطْوِيرُهَــــا   مَطْلَــــــبٌ   لِلسَّيْرِ   فِــي   دَأَبٍ

                                                 نَحْوَ   التَّقَــدُّمِ،  ذَا  مَا  يَقْتَضِي   الـهَــــــدفُ

//

كَتَبْتُ  بَـحْثًـــا؛  مُشَارِكًــا   رِفَاقِي  بِـــــــــمَا

                                                 جَـادَ   اجْتِهَــادِي،    لِـمَــا   تَفَضّـلُوا   رَدِفُ

//

لَكِنْ   جَـرَى   قَدَرٌ:  أَنْ   لَا   أَقُومَ   بِعَــــــرْ 

                                                 ضِهِ،    وَإِنْ    قُدِّمــَتْ    مَقَاطِــعٌ    نُتَـــــفُ

//

نِيَابَةً    عَنْ   حُضُورِي،  لَـمْ    تُبِنْ    أَبَـــدًا

                                                 عَنْ   نَظْرَتِـي،  سَاءَنِي، مَاذَا  عَسَى   أَصِـفُ 

//

أَسِفْتُ،   هَلْ   يَنْفَعُ   التَّأَسُّـــــفُ   الـــمُنْتَهِي

                                                 وَقَدْ   مَضَى   وَأنَا   فِـي  الحَسْرَةِ    الدَّنِـــفُ

//

إِذْ   لَــمْ   تَصِلْ   فِكْرَتِـــي   كَمَا  أُريدُ،   فَذَا

                                                 كَ  حَظُّ  مَنْ   غَابَ،  هَلْ  يَشْكُو؟  هُنَــا أَقِفُ

//

فَلَا   أَلُـــومُ    وَلَا    أَنْعَـى   عَلَى   أَحَـــــــدٍ

                                                    فَاللهُ   أَدْرَى  بِـحَالٍ،    يَقْتَضِي الـمَوْقِـــفُ (1)

//

حَـمْدًا   لِـمَــنْ    وَفَّقَ    الـمُنَظِّمِيـــنَ    لِنَـدْ

                                                 وَةٍ،  سَــمَتْ   هَدَفًـا،  مَا   يَرْتَجِي   الـخَلَـفُ

//

تَاريـــــخَ   مَجْدٍ   تَليدٍ   يَـحْتَوِي    سُبُــــــلاً

                                                 تُبيــنُ   كَيْفَ   يَكـونُ    السَّيْـرُ  وَالدَّلَـــــــفُ

//

فَرَحْـــمةٌ    لِلأُلَـــى،   تَفَانَــوْا  لِوَضْعِ    مَنَـا

                                                 هِــجٍ،   تَنَاهَــتْ    سَنًى،  مَأْوَاهُــــمُ   غُـرَفُ

//

في جَنَّةٍ،  عَرْضُهَـا   عَرْضُ  السَّمَاءِ   وَمِثْـــ

                                                 ــلُ الأَرْضِ، هَلْ أَحسنُ مِنْ ذَا  أَخِي شَــرَفُ؟!

 

 

.........

هامش:

  1.  أقيمت النّدوة الدّوليّة السّادسة لكتب سير الإباضيّة: السّيرة المسوريّة البكريّة أو نظام العزّابة المنبثق والمسار من التّأسيس إلى العصر الحديث. جزيرة جربة، تونس. أيّام: (02 - 04) من ربيع الأوّل 1441هـ/  30، 31 من أكتوبر 01 من نوفمبر 2019م. شاركتُ فيها ببحث، عنوانه: "نظام حلقة العزّابة نموذج للوعي الجماعي والبناء الاجتماعي"، لم أتمكّن من حضور هذه النّدوة المهمّة لظروف خاصّة. فنظمت هذه الأبيات المتواضعة، سجّلت فيها مشاعري.

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