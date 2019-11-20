وما الحــــرّ إلا زأرةٌ أســـديّــةٌ

د. ريم سليمان الخش| باريس

إذا أرعدت حقدا وهبت لتُنكِسا

تدافعهـــا شعـــبٌ أبــى أنْ يقوّســــا

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متينٌ كهامات النخيل تجذّرا

تطـــاولَ حتـــى خلتــه مُتَقدّســـا

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رواسٍ منَعنّ الأرضَ من بأسِ رجفةٍ

مشـاعل نـــورٍ في الـرؤوس لنقبســــا

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كماةٌ بهم يُسقى الفرات كرامة

ويعلو بهم صبـــحُ العراق تنفّســـــا

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وما هوّ من جأشٍ يتيمٍ مقاومٍ

ولكنّــه جـــأشٌ تكاثـــــرَ أنفســـــــــا

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تحاول كفّ الراجمات اجتثاثه

ومــا لمســــت إلا نمـــاءً تكدّســــا!!

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تراوغُ في خُبثٍ لتبتر زرعه

ويبقــى هو الأعتـــى الأشـــــدّ تمرّسا

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و ما الحرّ إلا زأرةٌ أسديّةٌ

ومــا العبــــد إلا أن يُذّلَ ويخـــــرسا

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ألا فانتفض كالليث يأبى معيشة

على القهـــر والإجحاف قامت لتتعسا

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وقد يلبس الدون الإباء تنكّرا

ألا فاحترس من عبدِ جاهٍ إذا اكتسى

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يُقيم مع الأحرار والقلب دونهم

و يســري لمحراب البغاة تقوّسا

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لأنّ هطول الراعدات مغانمٌ

بأحلام مخصيٍّ من العزّ أفلسا!

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ألا إنّه الطعّان فاحذر من الورا

ألا إنّه الدســـاس عــــسَّ مدلّــــسا

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ولن يقلبوا حقا ضلالا ولو سعوا

وما كان سعيُ البغيّ إلا تغطرســا

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سلامٌ على الأحرار أنّى وجدتهم

لهم أنتمي ضوءًا وأسمو تقدّسا