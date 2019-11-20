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وما الحــــرّ إلا زأرةٌ أســـديّــةٌ

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

وما الحــــرّ إلا زأرةٌ أســـديّــةٌ

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

إذا أرعدت حقدا وهبت لتُنكِسا

                                  تدافعهـــا شعـــبٌ أبــى أنْ يقوّســــا

//

متينٌ كهامات النخيل تجذّرا

                                     تطـــاولَ حتـــى خلتــه مُتَقدّســـا

//

رواسٍ منَعنّ الأرضَ من بأسِ رجفةٍ

                              مشـاعل نـــورٍ في الـرؤوس لنقبســــا

//

كماةٌ بهم يُسقى الفرات كرامة

                                ويعلو بهم صبـــحُ العراق تنفّســـــا

//

وما هوّ من جأشٍ يتيمٍ مقاومٍ

                               ولكنّــه جـــأشٌ تكاثـــــرَ أنفســـــــــا

//

تحاول كفّ الراجمات اجتثاثه

                               ومــا لمســــت إلا نمـــاءً تكدّســــا!!

//

تراوغُ في خُبثٍ لتبتر زرعه

                            ويبقــى هو الأعتـــى الأشـــــدّ تمرّسا

//

و ما الحرّ إلا زأرةٌ أسديّةٌ

                              ومــا العبــــد إلا أن يُذّلَ ويخـــــرسا

//

ألا فانتفض كالليث يأبى معيشة

                             على القهـــر والإجحاف قامت لتتعسا

//

وقد يلبس الدون الإباء تنكّرا

                               ألا فاحترس من عبدِ جاهٍ إذا اكتسى

//

يُقيم مع الأحرار والقلب دونهم

                                   و يســري لمحراب البغاة تقوّسا

//

لأنّ هطول الراعدات مغانمٌ

                                   بأحلام مخصيٍّ من العزّ أفلسا!

//

ألا إنّه الطعّان فاحذر من الورا

                                ألا إنّه الدســـاس عــــسَّ مدلّــــسا

//

ولن يقلبوا حقا ضلالا ولو سعوا

                               وما كان سعيُ البغيّ إلا تغطرســا

//

سلامٌ على الأحرار أنّى وجدتهم

                                   لهم أنتمي ضوءًا وأسمو تقدّسا

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