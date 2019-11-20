وما الحــــرّ إلا زأرةٌ أســـديّــةٌ

د. ريم سليمان الخش| باريس
إذا أرعدت حقدا وهبت لتُنكِسا
تدافعهـــا شعـــبٌ أبــى أنْ يقوّســــا
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متينٌ كهامات النخيل تجذّرا
تطـــاولَ حتـــى خلتــه مُتَقدّســـا
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رواسٍ منَعنّ الأرضَ من بأسِ رجفةٍ
مشـاعل نـــورٍ في الـرؤوس لنقبســــا
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كماةٌ بهم يُسقى الفرات كرامة
ويعلو بهم صبـــحُ العراق تنفّســـــا
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وما هوّ من جأشٍ يتيمٍ مقاومٍ
ولكنّــه جـــأشٌ تكاثـــــرَ أنفســـــــــا
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تحاول كفّ الراجمات اجتثاثه
ومــا لمســــت إلا نمـــاءً تكدّســــا!!
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تراوغُ في خُبثٍ لتبتر زرعه
ويبقــى هو الأعتـــى الأشـــــدّ تمرّسا
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و ما الحرّ إلا زأرةٌ أسديّةٌ
ومــا العبــــد إلا أن يُذّلَ ويخـــــرسا
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ألا فانتفض كالليث يأبى معيشة
على القهـــر والإجحاف قامت لتتعسا
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وقد يلبس الدون الإباء تنكّرا
ألا فاحترس من عبدِ جاهٍ إذا اكتسى
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يُقيم مع الأحرار والقلب دونهم
و يســري لمحراب البغاة تقوّسا
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لأنّ هطول الراعدات مغانمٌ
بأحلام مخصيٍّ من العزّ أفلسا!
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ألا إنّه الطعّان فاحذر من الورا
ألا إنّه الدســـاس عــــسَّ مدلّــــسا
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ولن يقلبوا حقا ضلالا ولو سعوا
وما كان سعيُ البغيّ إلا تغطرســا
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سلامٌ على الأحرار أنّى وجدتهم
لهم أنتمي ضوءًا وأسمو تقدّسا