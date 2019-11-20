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بالتعاون مع مركز مسقط للساعات

بوتيك جديد لـ"شاريول" في "عُمان أفينيوز مول"

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

بوتيك جديد لـ"شاريول" في "عُمان أفينيوز مول"


مسقط – الرؤية

تتعاون شاريول، العلامة التجارية السويسرية للساعات، مع مركز مسقط للساعات، في افتتاح البوتيك الخاص لعلامتها التجارية في عُمان أفينيوز مول.

ويعد البوتيك نموذجا فريدا من نوعه يقدم مجموعة متنوعة لكل شخص لديه اهتمام بالساعات، سواء المتحمسون أو محبي اقتناء الساعات المميزة، كما يقدم تشيكلات واسعة تناسب جميع الأذواق في بوتيك حصري في المول الراقي الذي يقدر قيمة الجمال والتألق بهذه الساعات الأنيقة.
وقال فلاح اللواتي مدير عام مركز مسقط للساعات: باعتباري من هواة اقتناء وامتلاك الساعات، سعيد جدا بافتتاح بوتيك شاريول الجديد في عُمان أفينيوز مول في مسقط. وكعلامة تجارية رائدة فهي تعد واحدة من محركات النمو وقدمت ثورة كبيرة في مجال صناعة الساعات العالمية. وأفتخر بكوني جزءا من حدث مهم لإطلاق هذه المجموعة الجديدة وأرحب بشاريول التي استطاعت أن تضع بصمة جديدة في صناعة الساعات العالمية.
وتعبيرا عن سعادتها بالافتتاح والتعاون مع مركز مسقط للساعات، قالت كورالي شاريول، رئيسة مجلس الإدارة في شاريول: أشعر بالسعادة لافتتاح المحل الذي يضم البوتيك الجديد لشاريول في عُمان أفينيوز مول. وتعمل شاريول على توسيع نطاق تواجد العلامة التجارية وعرض تفانيها في الإبداع والابتكار، ليس فقط في صناعة الساعات والمجوهرات، لكن أيضًا في صنع حقائب السيدات والمجوهرات الحديثة.

 

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