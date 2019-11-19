منتخبنا العماني يفوز على نظيره الهندي بهدف نظيف ويواصل مطاردة المنتخب القطري

الرؤية- خاص

واصل منتخبنا العماني مطاردته لشقيقه القطري الذي يتربع على صدارة المجموعة الخامسة، من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا، بعد الفوز على المنتخب الهندي بهدف نظيف أحرزه اللاعب محسن الغساني في الدقيقة 32 من الشوط الأول، في المبارة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وبدأ منتخبنا الوطني المباراة بتشكيل يتكون من الأمين علي الحبسي في حراسة المرمى لثاني مباراة على التوالي في التصفيات، وفي خط الدفاع محمد المسلمي وعمران الحيدي وعلي البوسعيدي، سعد سهيل، وفي خط الوسط أحمد كانو ومحسن جوهر والمنذر العلوي وحارب السعدي، وفي خط الهجوم محسن الغساني ومحمد الغافري.

وشهدت المباراة بداية حماسية وقوية، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح منتخبنا "الأحمر"، وأهدرها محسن الغساني، حيث سدد الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الـ33 تمكن الغساني من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، بعد تمريرة ساحرة من اللاعب محسن جوهر خلف دفاعات المنتخب الهندي، ليستقبلها الغساني ويسجل هدفا رائعا.

وبهذه النتيجة يحافظ "الأحمر" العماني على وصافة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منتخب قطر الشقيق الذي يملك 13 نقاط.