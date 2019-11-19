أوزبكستان تفوز على فلسطين.. والكويت يتخطى نيبال بصعوبة

عواصم - الوكالات

انتصرتْ أوزبكستان بثنائية نظيفة على ضيفتها فلسطين، أمس الثلاثاء، في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم في قطر 2022.

وسجل شومورودوف الهدف الأول في الدقيقة 18، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 58، وردّ منتخب أوزبكستان الدَّيْن لمنتخب فلسطين الذي انتصر عليه ذهاباً 2-صفر كما تجاوز الهزيمة القاسية التي تلقاها من السعودية الخميس الفائت 3-2 بعدما كان متقدماً بالنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 85.

وصعدَ المنتخبُ الأوزبكي إلى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق نقطة عن السعودية التي لعبت مباراة أقل. ومن جهة أخرى، ازداد وضع فلسطين تعقيداً بتلقيها الخسارة الثالثة من أصل خمس مباريات، إذ لم تنتصر سوى في مباراة واحدة وتعادلت في أخرى ليتوقف رصيدها عند أربع نقاط.

وفاز منتخب الكويت على نيبال 1- صفر، على ستاد تشانغليميثانغ في ثيمبو (بوتان)، وسجل بدر المطوع هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الكويتي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

ونجح منتخب تركمانستان في تحقيق الفوز على ضيفته سريلانكا 2-صفر على ستاد كوبيتداغ في عشق أباد، وسجل عبدي باسيموف (44) والتيمرات آنادوردييف (59) هدفي الفوز لصالح المنتخب التركماني.

وفاز منتخب هونج كونج على ضيفته كمبوديا 2-صفر على ستاد هونج كونج، وسجل ها جايمس (20) وروبرتو جونيور (83) هدفي الفوز المباراة.. وأكمل منتخب كمبوديا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد قائد الفريق سوي فيسال في الدقيقة 78 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وفازَ منتخب المالديف على ضيفته غوام 3-1 على الاستاد الوطني في مالي، وسجل علي ساموح (23) ولاعب غوام ترافيس نيكلاو (38 بالخطأ في مرمى فريقه) وعلي أشفق (90+1) أهداف المالديف، في حين أحرز جون ماتكين (49) هدف غوام.

وحصد منتخب ميانمار الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على منغوليا 1-صفر على ستاد ماندالار ثيري في ماندالاي، وسجل هلاينغ بوبو هدف الفوز لصالح منتخب ميانمار في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.