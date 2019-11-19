الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة

أوزبكستان تفوز على فلسطين.. والكويت يتخطى نيبال بصعوبة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

أوزبكستان تفوز على فلسطين.. والكويت يتخطى نيبال بصعوبة

 

عواصم - الوكالات

انتصرتْ أوزبكستان بثنائية نظيفة على ضيفتها فلسطين، أمس الثلاثاء، في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم في قطر 2022.

وسجل شومورودوف الهدف الأول في الدقيقة 18، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 58، وردّ منتخب أوزبكستان الدَّيْن لمنتخب فلسطين الذي انتصر عليه ذهاباً 2-صفر كما تجاوز الهزيمة القاسية التي تلقاها من السعودية الخميس الفائت 3-2 بعدما كان متقدماً بالنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 85.

وصعدَ المنتخبُ الأوزبكي إلى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق نقطة عن السعودية التي لعبت مباراة أقل. ومن جهة أخرى، ازداد وضع فلسطين تعقيداً بتلقيها الخسارة الثالثة من أصل خمس مباريات، إذ لم تنتصر سوى في مباراة واحدة وتعادلت في أخرى ليتوقف رصيدها عند أربع نقاط.

وفاز منتخب الكويت على نيبال 1- صفر، على ستاد تشانغليميثانغ في ثيمبو (بوتان)، وسجل بدر المطوع هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الكويتي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

ونجح منتخب تركمانستان في تحقيق الفوز على ضيفته سريلانكا 2-صفر على ستاد كوبيتداغ في عشق أباد، وسجل عبدي باسيموف (44) والتيمرات آنادوردييف (59) هدفي الفوز لصالح المنتخب التركماني.

وفاز منتخب هونج كونج على ضيفته كمبوديا 2-صفر على ستاد هونج كونج، وسجل ها جايمس (20) وروبرتو جونيور (83) هدفي الفوز المباراة.. وأكمل منتخب كمبوديا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد قائد الفريق سوي فيسال في الدقيقة 78 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وفازَ منتخب المالديف على ضيفته غوام 3-1 على الاستاد الوطني في مالي، وسجل علي ساموح (23) ولاعب غوام ترافيس نيكلاو (38 بالخطأ في مرمى فريقه) وعلي أشفق (90+1) أهداف المالديف، في حين أحرز جون ماتكين (49) هدف غوام.

وحصد منتخب ميانمار الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على منغوليا 1-صفر على ستاد ماندالار ثيري في ماندالاي، وسجل هلاينغ بوبو هدف الفوز لصالح منتخب ميانمار في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 يناير 2019

اليابان يتخطى تركمانستان المكافح بصعوبة

المزيد

13 يونيو 2016

"المانشافت" يتخطى أوكرانيا بصعوبة في مستهل مشواره بـ"أمم أوروبا"

المزيد

14 أكتوبر 2019

فلسطين تستضيف السعودية.. وسنغافورة تستقبل أوزبكستان

المزيد

04 مايو 2015

حكومة نيبال: تعداد الضحايا يتخطى 7050.. وانتشال 3 ناجين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فوز صندوق أشوكا الهندي بجائزة "اليونسكو- السلطان قابوس لصون البيئة".. وتسليم الجائزة في حفل ببودابست اليوم

المحليات - أخبار

المستشفى السلطاني ينجح في إجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي للقلب عن طريق القسطرة التداخلية

المحليات - أخبار

السفير البحريني: الرؤية الثاقبة لجلالة السلطان وضعت عمان في مصاف الدول المتقدمة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

«العمانية لحقوق الإنسان».. منبر وطني فاعل لدعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان

المحليات - أخبار

"النقل".. مساعٍ متواصلة لتوسيع شبكة الطرق وتطوير منظومة الموانئ لتعزيز التنويع الاقتصادي

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة