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إنريكي يعود لتدريب إسبانيا بعد وفاة ابنته

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

إنريكي يعود لتدريب إسبانيا بعد وفاة ابنته

مدريد - رويترز

 قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن لويس إنريكي عاد لتدريب المنتخب الوطني بعد خمسة أشهر من استقالته بسبب مرض ابنته تشانا التي توفيت في سبتمبر الماضي.

وأضاف روبياليس أن روبرت مورينو مساعد المدرب السابق الذي قاد إسبانيا للتأهل لبطولة أوروبا 2020 بعد مغادرة إنريكي، عرض التنحي للسماح بعودة إنريكي.

وقال روبياليس - في مؤتمر صحفي: "يُمكننا تأكيد عودة لويس إنريكي لمنصب مدرب المنتخب. الكل كان يعرف أنه في حال رغبة لويس إنريكي العودة لمنصبه، فإن أبواب المنتخب الوطني ستكون مفتوحة أمامه. وأضاف روبياليس: "قرارات لويس إنريكي الخاصة بالجهاز الفني المعاون وأيضا قرار روبرت عدم الاستمرار بعد أن لمس رغبة إنريكي في العودة كلها أمور شخصية، ويتعين أن يتوجه الناس بهذه الأسئلة لهما".

وتابع: "يوم الإثنين، بعث روبرت رسالة قال فيها إنَّه يرغب في الرحيل حتى لا يشكل عائقا أمام عودة لويس إنريكي". وأكد روبياليس أن إنريكي (49 عاما)، مدرب برشلونة السابق، يرتبط بعقد حتى كأس العالم في قطر 2022، وسيبقى في منصبه بغض النظر عن أداء الفريق في بطولة أوروبا 2020.

وقاد مورينو إسبانيا لسبعة انتصارات وتعادلين لتتأهل بسهولة إلى بطولة أوروبا العام القادم. ولم يتحدث مورينو إلى وسائل الإعلام بعد فوز إسبانيا 5-صفر على رومانيا يوم الإثنين الماضي، وتحدثت تقارير عن خلاف مع لويس إنريكي وقالت إن مورينو لن يعود لمنصب المدرب المساعد.

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