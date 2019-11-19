241 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تثري فعاليات معرض "إبداعات عُمانية 7"

الرؤية - فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

انطلقت أمس تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية فعاليات معرض منتجات رواد الأعمال "إبداعات عمانية 7" الذي يستمر لمدة 5 أيام حتى 23 نوفمبر، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 241 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من 9 قطاعات حيوية بالسلطنة، وهي: النفط والغاز، والإنتاج الغذائي، والخدمات اللوجستية، والمشاريع السياحية، والصناعات الابتكارية والطاقة المُتجددة، وتقنية المعلومات والتقنيات الذكية، والأناقة والجمال، والمنتجات الحرفية المبتكرة، والمشاريع الطلابية المبتكرة، والابتكار العلمي وجمعيات المرأة العمانية.

ويهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" سنوياً، بالتعاون مع 15 جهة داعمة إلى إبراز المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفية، وتعزيز مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسط، وتكوين الشراكات بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المجتمع.

ويتضمن المعرض فعاليات المسرح التي تتنوع بين الألعاب والمسابقات الثقافية والتعليمية للأطفال والكبار، وعروض لشخصيات كرتونية، إلى جانب الألعاب التفاعلية "ألعاب الليزر"، وعرض الدمى، وألعاب الخفة، وعروض متخصصة في مجال المهارات والقدرات، ويخصص ركن للأطفال لتنفيذ عدة أنشطة فنية وفعاليات إبداعية ممتعة. ويشهد المعرض في الساحة الخارجية كرنفال الفرح، كما يحتضن على مدار 3 أيام عروضا لأهازيج الفنون الشعبية.

ولأول مرة في معرض منتجات رواد الأعمال "إبداعات عمانية 7 " يحتضن المعرض في الساحة الخارجية 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في المطاعم والمقاهي والمأكولات الشعبية والعصائر والقهوة والحلويات بأنواعها.

وخلال يومي 22 و23 نوفمبر من أيام المعرض، تنطلق فعاليات البرنامج الجماهيري حديث ريادة (Riyada Talk) بمشاركة 14 رائد أعمال، ويشارك 7 ملهمين من رواد الأعمال في الفقرة الأولى لاستعراض التجارب الناجحة في ريادة الأعمال إلى جانب مشاركة 7 متسابقين في الفقرة الثانية من البرنامج وهي مسابقة يقوم من خلالها ممثلو الجهات الراغبة في التمويل أو الاستثمار بتقييم العروض المقدمة من قبل رواد الأعمال واختيار المشاريع التي يرغبون في التعاون معها.

ويخضع المهلمون السبعة المشاركون في فقرة عرض التجارب الناجحة للتصويت من قبل الجمهور قبل بدء الفعالية وحتى تقديم العروض المرئية من قبل رواد الأعمال الملهمين ما يسهم في تحديد أكثر القصص الملهمة التي تأثر بها الجمهور وحازت إعجابهم.

ويهدف البرنامج الذي تقدمه الإعلامية شيماء الحمادي وينقل عبر البث المباشر لتلفزيون سلطنة عُمان إلى استحداث وسائل غير تقليدية لربط راود الأعمال العمانيين بالمستثمرين والجهات التمويلية من خلال عرض رواد الأعمال لمشاريعهم القائمة أو أفكارهم ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للتطبيق على مجموعـة مــن أصحاب وصاحبات الأعمال والجهات التمويلية ليتم تقييم العروض ودعمها بإحدى وسائل الدعم (منحة أو قرض أو شراكة) مما يعزز التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمؤسسات الكبيرة والمستثمر من جهة أخرى وكذلك تعريف الرواد بالمنافذ التمويلية الموجودة بالسلطنة.

ويأتي المعرض في نسخته السابعة بعنوان "للتسوق والاستمتاع" لإتاحة الفرصة للجمهور العام للتسوق من منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة.