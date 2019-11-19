«الرؤية» تشارك أطفال عبقري المهارات الاحتفال بالعيد الوطني بعبري

عبري – ناصر العبري

احتفل مركز عبقري المهارات، بولاية عبري بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وشارك مكتب جريدة الرؤية بعبري، أفراح الأطفال وهم يرددون «بالروح بالدم نفديك يا بابا قابوس».

وتعددت فقرات الحفل بين قصائد الأطفال وكلماتهم النابعة من قلوب أطفال ينعمون بعصر النهضة المباركة وهم يحملون صور باني عُمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله- ويلوحون بأعلام السلطنة.

وقال ناصر العبري، مسؤول مكتب جريدة الرؤية بعبري: «كم كنت سعيدا وأنا أرى أطفالا في عمر الزهور وهم يعبرون عن فرحتهم بالعيد الوطني 49 المجيد من خلال قصائدهم وكلماتهم التي تعبر عن فرحتهم وحبهم الكبير للمقام السامي».

وشكر العبري إدارة مركز عبقري المهارات على زرع حب الوطن والقائد في نفوس الأطفال كما شكر أولياء أمورهم على تلقينهم تلك الكلمات الوطنية المخلصة.