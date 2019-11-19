"مرسيدس" تطرح الكوبيه "GLC" بمستوى جديد من الاستثنائية

مسقط – الرؤية

طرحت "مرسيدس - بنز" سيارة GLC بنسخة كوبيه، بعد أسابيع قليلة من كشف النقاب عن سيارة الدفع الرباعي GLC.

وجاء الجيل التالي من هذا الطراز ليجمع بين رشاقة سيارات كوبيه ومرونتها مع السمات العملية التي تتميز بها سيارات الدفع الرباعي، فكانت النتيجة سيارة مميزة للأشخاص الذين يهتمون بالمظهر الاستثنائي والتقنيات الرائدة.

وما تتضمنه سيارة GLC كوبيه من التقنيات المبتكرة وأنظمة المساعدة الذكية في القيادة ومجموعة المحركات الجديدة يجعلها نموذجاً يُحتذى في السلامة والأمان والكفاءة.

وقد جاءت GLC كوبيه لتكون مثارا للدهشة بفضل مظهرها المتميز والأنظمة المبتكرة المساعِدة على القيادة ومجموعة المحركات الجديدة، إضافة إلى أحدث جيل من أنظمة الوسائط المتعددة والمعلومات والترفيه (MBUX Mercedes-Benz User Experience) التي توفر مجموعة واسعة من خيارات التحكم والضبط.

وتتميز سيارة GLC كوبيه بمظهرها الديناميكي وأناقة خطوطها. وتشتمل ميزة هولمارك (Hallmark) للقيادة في التضاريس الوعرة على الواجهة الأمامية المهيمنة، وتفاصيل الكروم ذات الملاءمة القياسية مثل واقيات الغطاء الأمامي والخلفي.

وتبرز ملامح الكوبيه في هذه السيارة من خلال ملامحها التي توحي بالانخفاض، ويتجلى ذلك في انخفاض خط السقف والشكل المستدير الذي تتخذه النوافذ الخلفية.

أما أبرز ملامح السيارة من الواجهة الأمامية فتشمل شبك المبرد الماسي مع النجمة المدمجة وفتحات التهوية الفردية النموذجية في كوبيه، ومداخل الهواء المميزة والخطوط الخارجية الجديدة للمصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية LED عالية الأداء.

ويمثل الجيل الجديد من سيارة GLC كوبيه مزيجاً من الميزات الاستثنائية والمتطورة، مما يؤكد على مكانتها الرائدة من خلال هذه التوليفة من الأناقة والقوة والاقتدار. وقد أثبتت مرسيدس بنز، حتى الآن، حضورها بنجاح كبير في فئة سيارات الدفع الرباعي من خلال طرازاتها السبعة.