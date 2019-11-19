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أمير الكويت يكلف الشيخ صباح خالد الصباح بتشكيل حكومة جديدة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 04:02 م بتوقيت مسقط

أمير الكويت يكلف الشيخ صباح خالد الصباح بتشكيل حكومة جديدة

 

الكويت- الوكالات

ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن ​أمير الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قام بتعيين الشيخ صباح ​خالد الحمد الصباح​ رئيسا لمجلس الوزراء​، وتم تكليفه بترشيح أعضاء ​الحكومة​ الجديدة.

وكان جابر المبارك الصباح، قد اعتذر أمس الاثنين، لأمير دولة الكويت، عن عدم تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأرجع جابر الصباح سبب اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة "للافتراءات والادعاءات التي طالته على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، وقال: "أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعا.. أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني".

وكان أمير الكويت قد قرر إقالة كل من وزير الداخلية، خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسة الحكومية.

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