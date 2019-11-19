بالفيديو: السيول تحتجز 45 طالبة سعودية .. "والأرصاد" تحذر

الرياض- الوكالات

شهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الأخيرة، هطول كميات كبيرة من الأمطار، شكلت سيولا قوية شلت الحركة وتسببت بخسائر مادية.

واحتجزت السيول التي شهدها وادي الريع بقرية مليحة غرب عسير، أمس الاثنين، 3 حافلات تقل 45 طالبة أثناء عودتهن من جامعة القنفذة، وتمكن الأهالي من إخراجهن بعد تلقيهم نداء استغاثة من سائقي تلك الحافلات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيها عن قرب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات بمنطقة مكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.