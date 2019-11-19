الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو: السيول تحتجز 45 طالبة سعودية .. "والأرصاد" تحذر

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 03:33 م بتوقيت مسقط

بالفيديو: السيول تحتجز 45 طالبة سعودية .. "والأرصاد" تحذر

الرياض- الوكالات

شهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الأخيرة، هطول كميات كبيرة من الأمطار، شكلت سيولا قوية شلت الحركة وتسببت بخسائر مادية.

واحتجزت السيول التي شهدها وادي الريع بقرية مليحة غرب عسير، أمس الاثنين، 3 حافلات تقل 45 طالبة أثناء عودتهن من جامعة القنفذة، وتمكن الأهالي من إخراجهن بعد تلقيهم نداء استغاثة من سائقي تلك الحافلات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيها عن قرب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات بمنطقة مكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 يوليو 2017

القوات الإيرانية تحتجز سفينة صيد سعودية

المزيد

21 سبتمبر 2017

طرد أشهر طالبة سعودية من المدرسة

المزيد

09 مايو 2017

طالبة سعودية تقاضي معلمتها

المزيد

01 ديسمبر 2018

بالفيديو.. السيول تقتل 4 عراقيين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

السفير العماني بإندونيسيا لـ"جاكرتا بوست": السلطنة تسعى لنشر التفاهم والتعايش في أنحاء العالم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليوم.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

طابع تذكاري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد يحتفي بطريق الباطنة السريع

المحليات - أخبار

الجابري: "اقتصادية الدقم" وجهة اقتصادية متنوعة الاستثمارات

المحليات - أخبار

التربية والتعليم تسترجع الموروث العماني والهوية الوطنية في احتفالها بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة