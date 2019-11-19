صحيفة بريطانية تعتذر عن نشر نعي لرجل لا يزال حيًا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اعتذرت إحدى الصحف البريطانية عن نشر نعي لشخص ما، لكنه لا يزال على قيد الحياة.

وأفادت Northern Echo، وهي مؤسسة إخبارية مقرها في شمال شرق إنجلترا، بأن رجلاً يدعى تشارلي دوناغي قد مات، وقالت المجلة إنها "تحققت من ثلاثة مصادر مستقلة" لتأكيد نبأ وفاته.

وكتبت الصحيفة في اعتذار منشور: "ومع ذلك، يسرنا أن نكون قادرين على الإبلاغ بأن دوناغي على قيد الحياة وبصحة جيدة". وأضافت "لقد أزلنا القصة من موقعنا على شبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي عندما علمنا أنها غير صحيحة". واعتذرت الصحيفة عن الأذى النفسي الذي ألمَّ بدوناغي وعائلته وأصدقائه جراء نشر هذا الخبر غير الصحيح.

وانتقدت عائلة دوناغي ما فعلته الصحيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت ابنة دوناغي الخبر وقالت "هذا نعي والدي ولكن أبي لم يمت!".

وأوضح النعي تفاني دوناغي الدؤوب لمجموعة من الأندية والجمعيات الخيرية والجمعيات الرياضية، وأنه قضى معظم حياته في تدريس الجغرافيا والتربية البدنية.