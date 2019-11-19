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بسبب الحليب.. رجال الإطفاء يعتذرون لصاحب المنزل المحترق!

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

بسبب الحليب.. رجال الإطفاء يعتذرون لصاحب المنزل المحترق!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

لفت رجال الإطفاء في أستراليا الاهتمام، بعد أن تركوا رسالة اعتذار لرجل أنقذوا منزله من حرائق الغابات، وسبب الاعتذار أنهم شربوا الحليب الخاص به دون سؤاله.

وقام بول سيكفي من نيو ساوث ويلز بنشر الرسالة المكتوبة بخط اليد على فيسبوك والتي وقعها بعض من رجال الإطفاء. وجاء في الرسالة "كان من دواعي سرورنا أن ننقذ منزلك. نأسف لأننا لم نتمكن من إنقاذ الحظيرة الخاصة بك.. ملحوظة: نحن مدينون لك ببعض الحليب".

وكان رجل الإطفاء هاردي بورتر جزءًا من الفريق الذي تم إرساله إلى المنزل وأبلغ شبكة "سي إن إن" الإخبارية أنه ورجال الإطفاء الآخرين أخذوا بعض الحليب بسبب عدم تناولهم أي طعام لساعات.

وأشار سيكفي إلى أن رجال الإطفاء قد تناولوا أيضًا الجبن وزبدة الفول السوداني، وهو أمر لا بأس به.

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