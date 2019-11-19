دمتِ يا شمس الوطن (نبطي)

فاطمة الراشدية | سلطنة عمان
أشرقت شمس الوطن
وانطوت عنه المحن
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واكب احداث الزمن
و كل أيامه منيرة
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أنبنت أروع حضارة
النظافه و النظارة
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ف كل مدينة كل حارة
مبهرة مثل الأميرة
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المدارس و المشافي
الشوارع و القوافي
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كل شي أضحى وافي
الوطن أعطانا خيره
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كل ذرة فيه تشهد
كل طفل قام ينشد
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كل عصفور يغرد
يا وطن يا أغلى ديره
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كل مواطن و الغريزة
يعيش فعمان العزيزه
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من دخل أصحاب فيزه
الأماني له يسيره
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فكر قابوس المعظم
أنار ليل فينا أظلم
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ل صحينا و قلنا نحلم
حقق الحلم و نظيره
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باب تعليم الجوامع
من يريد العلم طامع
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من تمنى نجم لامع
يتجه من دون حيره
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لو كتبت و نفذ مدادي
قلت ما هو في فوادي
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كل عشقي و كل ودادي
ما وفيت يا أحلى سيرة