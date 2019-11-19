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دمتِ يا شمس الوطن (نبطي)

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

دمتِ يا شمس الوطن (نبطي)

 

فاطمة الراشدية | سلطنة عمان

 

أشرقت شمس الوطن

وانطوت  عنه  المحن

//

واكب  احداث  الزمن

و  كل   أيامه   منيرة

//

أنبنت  أروع  حضارة

النظافه   و   النظارة

//

ف كل مدينة كل حارة

مبهرة  مثل  الأميرة

//

المدارس و  المشافي

الشوارع   و  القوافي

//

كل شي أضحى وافي

الوطن  أعطانا  خيره

//

كل ذرة  فيه    تشهد

كل  طفل  قام  ينشد

//

كل   عصفور  يغرد

يا وطن يا أغلى ديره

//

كل  مواطن  و الغريزة

يعيش  فعمان  العزيزه

//

من دخل أصحاب فيزه

الأماني    له    يسيره

.//

فكر   قابوس المعظم

أنار  ليل  فينا   أظلم

//

ل صحينا و قلنا نحلم

حقق الحلم  و  نظيره

//

باب  تعليم   الجوامع

من يريد العلم  طامع

//

من تمنى  نجم   لامع

يتجه من  دون حيره

//

لو كتبت و نفذ  مدادي

 قلت ما هو في فوادي

//

كل عشقي و كل ودادي

ما وفيت يا أحلى سيرة

 

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