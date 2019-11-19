دمتِ يا شمس الوطن (نبطي)

فاطمة الراشدية | سلطنة عمان

أشرقت شمس الوطن

وانطوت عنه المحن

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واكب احداث الزمن

و كل أيامه منيرة

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أنبنت أروع حضارة

النظافه و النظارة

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ف كل مدينة كل حارة

مبهرة مثل الأميرة

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المدارس و المشافي

الشوارع و القوافي

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كل شي أضحى وافي

الوطن أعطانا خيره

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كل ذرة فيه تشهد

كل طفل قام ينشد

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كل عصفور يغرد

يا وطن يا أغلى ديره

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كل مواطن و الغريزة

يعيش فعمان العزيزه

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من دخل أصحاب فيزه

الأماني له يسيره

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فكر قابوس المعظم

أنار ليل فينا أظلم

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ل صحينا و قلنا نحلم

حقق الحلم و نظيره

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باب تعليم الجوامع

من يريد العلم طامع

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من تمنى نجم لامع

يتجه من دون حيره

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لو كتبت و نفذ مدادي

قلت ما هو في فوادي

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كل عشقي و كل ودادي

ما وفيت يا أحلى سيرة