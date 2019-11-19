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مقاطع للوطن (نبطي)

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

مقاطع للوطن (نبطي)

 

علي العايل الكثيري| سلطنة عمان

 

هذا الوطن فيني قناديل وشموع

                               هذا الوطن شمسه دفائي وروحي

//

هذا الوطن سقياه من دم ودموع

                                 هذا الوطن يفداه صمتي وبوحي

//

ناديت ﻻجلك كان لي صوت مسموع

                            واسمعت قاصي الكون وجعي ونوحي

//

واليوم اسمك في العلا صار مرفوع

                                  يا ارض عيشي ولملميها جروحي

***

دام الوطن فينا شرايين وحياة

                                  يبقى الحمى بالروح وذراع وسلاح

//

عرض الوطن وحمايته دوم منجاة

                                   والذود لاجله والبناء عزم واصلاح

//

ياشمس هذا اليوم ويامطلع اسناه

                                      دُفّي الشراع ولبّسي المجد بوشاح 

//

خلي الجليد يذوب من عرق لجباه

                                   واسقي الحناجر من عسل فيض لقداح

 

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