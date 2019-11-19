مقاطع للوطن (نبطي)

علي العايل الكثيري| سلطنة عمان
هذا الوطن فيني قناديل وشموع
هذا الوطن شمسه دفائي وروحي
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هذا الوطن سقياه من دم ودموع
هذا الوطن يفداه صمتي وبوحي
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ناديت ﻻجلك كان لي صوت مسموع
واسمعت قاصي الكون وجعي ونوحي
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واليوم اسمك في العلا صار مرفوع
يا ارض عيشي ولملميها جروحي
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دام الوطن فينا شرايين وحياة
يبقى الحمى بالروح وذراع وسلاح
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عرض الوطن وحمايته دوم منجاة
والذود لاجله والبناء عزم واصلاح
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ياشمس هذا اليوم ويامطلع اسناه
دُفّي الشراع ولبّسي المجد بوشاح
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خلي الجليد يذوب من عرق لجباه
واسقي الحناجر من عسل فيض لقداح