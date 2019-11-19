عبد الله الحكماني| سلطنة عمان
عاد عيدك يا وطن والسعد عايد..
يوم عيدك والفرح حلّه جديده
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باربعين وتسع سنواتٍ عدايد
نحتفل والمجد يرفعنا رصيده
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في قيادة خير فكر و خير قايد
من مساره صحّ واراءه سديده
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سيّدي قابوس لي له حبّ زايد..
في قلوب الشعب وافعاله تزيده
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منقذ الدوله بعد عصر الشدايد
من ظلامات وجهالات ومكيده
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لين من زرع الرخاء نالت حصايد
واستوت تمتاز بالحال السعيده
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فالتقدم في مجال الفكر سايد
تثبته أهل الكتابات الرشيده
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والنموّ المضطرد شوفه وكايد
ينطق العمران في مدنه و بيده
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غير منهاج السياسات المحايد
والسعي بالخير والكلمه المفيده
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دون لا نحتاج مالعالم شهايد
والشهايد جات مالعالم عديده
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فالشكر لله يوم اختار قايد
يهدي اعمانه كذي عيشه رغيده
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والقصايد فالوطن تلو القصايد
تجعل اشعور الحفل كلّه قصيده
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هامش:
قيلت في احتفال العيد الوطني التاسع والأربعين الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوسطى(هيماء) ١٨نوفمبر٢٠١٩م.