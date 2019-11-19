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عيدك يا وطن*

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

عيدك يا وطن*

 

عبد الله الحكماني| سلطنة عمان

 

عاد عيدك يا وطن والسعد عايد..

                                يوم عيدك والفرح  حلّه جديده

//

باربعين وتسع سنواتٍ عدايد

                                 نحتفل والمجد يرفعنا رصيده

//

في قيادة خير فكر و خير قايد

                                 من مساره صحّ واراءه سديده

//

سيّدي قابوس لي له حبّ زايد..

                                 في قلوب الشعب وافعاله تزيده

//

منقذ الدوله بعد عصر الشدايد

                                  من ظلامات وجهالات ومكيده

//

لين من زرع الرخاء نالت حصايد

                                   واستوت تمتاز بالحال السعيده

//

فالتقدم في مجال الفكر سايد

                                     تثبته أهل الكتابات الرشيده

//

والنموّ المضطرد شوفه وكايد

                                 ينطق العمران في مدنه و بيده

//

غير منهاج السياسات المحايد

                               والسعي بالخير والكلمه المفيده

//

دون لا نحتاج مالعالم شهايد

                                  والشهايد جات مالعالم عديده

//

فالشكر  لله  يوم اختار قايد

                              يهدي اعمانه كذي عيشه رغيده

//

والقصايد فالوطن تلو القصايد

                                تجعل اشعور الحفل كلّه قصيده

....

هامش:

قيلت في احتفال العيد الوطني التاسع والأربعين الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوسطى(هيماء) ١٨نوفمبر٢٠١٩م.

 

 

 

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