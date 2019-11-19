سمير عبد الصمد| الأردن

أعظِمْ بهِ مُتألقًا ومُهابا

شغَفَ القلوبَ وأسعدَ الألبابا

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ترنو العيونُ إليه في عليائهِ

وتحيطُهُ بصفائها إعجابا

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مُتلألئًا في كلِّ نجمٍ ثاقبٍ

مُتفرّدًا في حسنِهِ خلّابا

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وطنٌ بلونِ الورد، ينشرُ عطرَهُ

قد ألهَمَ الشعراءَ والكتّابا

فاستحضروا روحَ التسامحِ والنُهى

حتى غدتْ لبيانِهم مِحرابا

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إن ضاق صدرٌ بالقلوبِ وبوحِها

فعُمانُ للراجين أوسعُ بابا

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برصانةِ الحكماءِ لمَّتْ شملَهم

فرشتْ لهم من حرصِها أهدابا

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فتجمّعوا والودُّ ألّفَ بينهم

حتى التقوا برِحابِها أحبابا

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صفتِ النفوسُ، فأقبلوا بمحبّةٍ

فتحوا إلى عالي الذُّرا أبوابا

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وطني عُمانُ تتابعتْ آلاؤه

وترقرقتْ جدوى نداهُ سحابا

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أبناؤه الروادُ في إنجازِهم

شدّوا إلى قممِ الخلودِ رِكابا

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هم دُرةّ التاريخِ في مكنونِها

كانوا الأوائل مبدعين عِرابا

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هم سطّروه بجُهدِهم وجهادِهم

لم يدّعوا قصصًا ولا ألقابا

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لم يُضمروا إلا النقاءَ سريرةً

لم يرتدوا إلا التُّقى أثوابا

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لم يجتنوا إلا حصادَ يمينِهم

زرعٌ نما عبرَ العهودِ وطابا

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منذُ الجلندى والمهلبِ لم يزلْ

غيثُ المروءةِ راويًا سكّابا

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قد أشرقتْ سيماهُمُ بوجوهِهم

يتألقون مواقفًا وخطابا

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الحافظون العهدَ، لو طال المدى

ما اختلَّ عهدُ وفائهم أو خابا

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الناهضون بكلِّ أمرٍ مُعسرٍ

يمضون للحدثِ الجليلِ صِلابا

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الغارسون الحرفَ حرًّا ناصعًا

في العلمِ كانوا سادةً أقطابا

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هذا هو الوطنُ الجميلُ، فأينما

سرتَ التقيتَ منارةً وكتابا