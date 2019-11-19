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وطنٌ بلونِ الورد

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

وطنٌ بلونِ الورد

 

سمير عبد الصمد| الأردن

 

أعظِمْ بهِ مُتألقًا ومُهابا

                  شغَفَ القلوبَ وأسعدَ الألبابا

//

ترنو العيونُ إليه في عليائهِ

                      وتحيطُهُ بصفائها إعجابا

//

مُتلألئًا في كلِّ نجمٍ ثاقبٍ

                        مُتفرّدًا في حسنِهِ خلّابا

//

وطنٌ بلونِ الورد، ينشرُ عطرَهُ

                      قد ألهَمَ الشعراءَ والكتّابا

 

فاستحضروا روحَ التسامحِ والنُهى

                    حتى غدتْ لبيانِهم مِحرابا

//

إن ضاق صدرٌ بالقلوبِ وبوحِها

                     فعُمانُ للراجين أوسعُ بابا

//

برصانةِ الحكماءِ لمَّتْ شملَهم

               فرشتْ لهم من حرصِها أهدابا

//

فتجمّعوا والودُّ ألّفَ بينهم

                     حتى التقوا برِحابِها أحبابا

//

صفتِ النفوسُ، فأقبلوا بمحبّةٍ

                 فتحوا إلى عالي الذُّرا أبوابا

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وطني عُمانُ تتابعتْ آلاؤه

               وترقرقتْ جدوى نداهُ سحابا

//

أبناؤه الروادُ في إنجازِهم

                 شدّوا إلى قممِ الخلودِ رِكابا

//

هم دُرةّ التاريخِ في مكنونِها

               كانوا الأوائل مبدعين عِرابا

//

هم سطّروه بجُهدِهم وجهادِهم

                لم يدّعوا قصصًا ولا ألقابا

//

لم يُضمروا إلا النقاءَ سريرةً

                 لم يرتدوا إلا التُّقى أثوابا

//

لم يجتنوا إلا حصادَ يمينِهم

              زرعٌ نما عبرَ العهودِ وطابا

//

منذُ الجلندى والمهلبِ لم يزلْ

               غيثُ المروءةِ راويًا سكّابا

//

قد أشرقتْ سيماهُمُ بوجوهِهم

                  يتألقون مواقفًا وخطابا

//

الحافظون العهدَ، لو طال المدى

                  ما اختلَّ عهدُ وفائهم أو خابا

//

الناهضون بكلِّ أمرٍ مُعسرٍ

                يمضون للحدثِ الجليلِ صِلابا

//

الغارسون الحرفَ حرًّا ناصعًا

                   في العلمِ كانوا سادةً أقطابا

//

هذا هو الوطنُ الجميلُ، فأينما

                    سرتَ التقيتَ منارةً وكتابا

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