ربَّاه زِدْ قابوسَ مَجدا وعمان سلطنة البهاء

أحمد بن هلال بن محمد العبري| سلطنة عمان

على أَعتابِ مملكةِ السناءِ

وَقفتُ.. وبابُها نبعُ البَّهاء

//

به تَمتدُّ أنهارٌ، ومِنها

امتدادُ الضَوءِ في أُفقِ الفَضاء

//

تَسامَت، والسُّموُّ إذا تبدَّى

بها يَجدُ السَّماءَ بلا سَماء

//

عَلَتْ قَدرا بقَلبي قبل عَيني

وفي عَيني سَناها بل ضيائي

//

أراها من (مُسندمِنا) شُموخا

إلى (صرفيت) تَصدحُ بالوَلاء

//

تقولُ: وكلُّ نبضٍ في عُروقي

به تحيا مَيادينُ العَطاء

//

هنا بعُمانَ تَلقى عزمَ قومٍ

له سَيفٌ بحَدِّ الكِبرياء

//

فقادوا - بعدما خضَعت جِبالٌ-

مَسارَ الفُلكِ في بَرٍ ومَاء

//

وما عَرفت شُموسُهم غُروبا

ولا نَجمٌ مكانَ الاختفاء

//

كأنَّ المجدَ منبسطٌ بأرضي

وأرضونَ البَريَّةِ في انطواء

//

وها هو...عامُ سبعينَ التَجلِّي

لقابوسَ البَّهاءِ على البَّهاء

//

وقال: بأنني إقبالُ عهدٍ

به انبجَسَت يَنابيعُ الرَّواء

//

فتَسقي كُلَّ مُغبَرٍ ليَنمو

ويَثمرُ كلُّ مَوفورِ النَّماء

//

وما طلعَ النهارُ على مَساءٍ

كما فاضَت يداه بنبعِ ماء

//

فأنبَت غيرَ نخلِ الأرضِ نَخلا

يزيدُ عليه في جذرِ انتماء

//

وزادَ مُحيطَ مُعجمِنا حُروفا

إلى خمسينَ.. من ألِفِ السَّناء

//

هي الخمسونَ في فَلجٍ سَقانا

مَعينا... فانجلى زمنُ العناء

هي الخمسونَ في عَقلٍ هَدانا

سُموَّا... والعُروجُ بلا انتهاءِ

//

هي الخمسونَ... وانسابَت علينا

بها الأفراحُ.. في مُزُنِ النماء

//

هي الخمسونَ.. والذِّكرى بعِيدٍ

به انبلجَت لنا شمسُ الهناء

//

كأنَّ مدائنَ الكلماتِ مَدٌ

لدى الشعراءِ من لُجَجِ الثَّناء

//

فيا أعتابَ جنتِنا سلاماً

نُلاقِي.. فليكنْ يومَ احتفاء

//

و يا ربَّاه زِدْ قابوسَ مَجدا

وأرضَ عمان... سلطنة البهاء

//

وبالـ (الآمين) يلهجُ كلُّ حِبٍ

يَقيناً بالإجابةِ للدُّعَاء