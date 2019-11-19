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ربَّاه زِدْ قابوسَ مَجدا وعمان سلطنة البهاء

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

ربَّاه زِدْ قابوسَ مَجدا وعمان سلطنة البهاء

 

أحمد بن هلال بن محمد العبري| سلطنة عمان

 

على أَعتابِ مملكةِ السناءِ

                    وَقفتُ.. وبابُها نبعُ البَّهاء

//

به تَمتدُّ أنهارٌ، ومِنها

              امتدادُ الضَوءِ في أُفقِ الفَضاء

//

تَسامَت، والسُّموُّ إذا تبدَّى

                  بها يَجدُ السَّماءَ بلا سَماء

//

عَلَتْ قَدرا بقَلبي قبل عَيني

              وفي عَيني سَناها بل ضيائي

//

أراها من (مُسندمِنا) شُموخا

            إلى (صرفيت) تَصدحُ بالوَلاء

//

تقولُ: وكلُّ نبضٍ في عُروقي

                     به تحيا مَيادينُ العَطاء

//

هنا بعُمانَ تَلقى عزمَ قومٍ

                      له سَيفٌ بحَدِّ الكِبرياء

//

فقادوا - بعدما خضَعت جِبالٌ-

                  مَسارَ الفُلكِ في بَرٍ ومَاء

//

وما عَرفت شُموسُهم غُروبا

                    ولا نَجمٌ مكانَ الاختفاء

//

كأنَّ المجدَ منبسطٌ بأرضي

                وأرضونَ البَريَّةِ في انطواء

//

وها هو...عامُ سبعينَ التَجلِّي

                  لقابوسَ البَّهاءِ على البَّهاء

//

وقال:  بأنني إقبالُ عهدٍ

                   به انبجَسَت يَنابيعُ الرَّواء

//

فتَسقي كُلَّ مُغبَرٍ ليَنمو

                   ويَثمرُ كلُّ مَوفورِ النَّماء

//

وما طلعَ النهارُ على مَساءٍ

                  كما فاضَت يداه بنبعِ ماء

//

فأنبَت غيرَ نخلِ الأرضِ نَخلا

                  يزيدُ عليه في جذرِ انتماء

//

وزادَ مُحيطَ مُعجمِنا حُروفا

              إلى خمسينَ.. من ألِفِ السَّناء

//

هي الخمسونَ في فَلجٍ سَقانا

               مَعينا... فانجلى زمنُ العناء

 

هي الخمسونَ في عَقلٍ هَدانا

                   سُموَّا... والعُروجُ بلا انتهاءِ

//

هي الخمسونَ... وانسابَت علينا

                  بها الأفراحُ.. في مُزُنِ النماء

//

هي الخمسونَ.. والذِّكرى بعِيدٍ

                   به انبلجَت لنا شمسُ الهناء

//

كأنَّ مدائنَ الكلماتِ مَدٌ

                 لدى الشعراءِ من لُجَجِ الثَّناء

//

فيا أعتابَ جنتِنا سلاماً

                     نُلاقِي.. فليكنْ يومَ احتفاء

//

و يا ربَّاه زِدْ قابوسَ مَجدا

                وأرضَ عمان... سلطنة البهاء

//

وبالـ (الآمين) يلهجُ كلُّ حِبٍ

                           يَقيناً بالإجابةِ للدُّعَاء

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