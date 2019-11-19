ربَّاه زِدْ قابوسَ مَجدا وعمان سلطنة البهاء

أحمد بن هلال بن محمد العبري| سلطنة عمان
على أَعتابِ مملكةِ السناءِ
وَقفتُ.. وبابُها نبعُ البَّهاء
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به تَمتدُّ أنهارٌ، ومِنها
امتدادُ الضَوءِ في أُفقِ الفَضاء
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تَسامَت، والسُّموُّ إذا تبدَّى
بها يَجدُ السَّماءَ بلا سَماء
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عَلَتْ قَدرا بقَلبي قبل عَيني
وفي عَيني سَناها بل ضيائي
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أراها من (مُسندمِنا) شُموخا
إلى (صرفيت) تَصدحُ بالوَلاء
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تقولُ: وكلُّ نبضٍ في عُروقي
به تحيا مَيادينُ العَطاء
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هنا بعُمانَ تَلقى عزمَ قومٍ
له سَيفٌ بحَدِّ الكِبرياء
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فقادوا - بعدما خضَعت جِبالٌ-
مَسارَ الفُلكِ في بَرٍ ومَاء
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وما عَرفت شُموسُهم غُروبا
ولا نَجمٌ مكانَ الاختفاء
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كأنَّ المجدَ منبسطٌ بأرضي
وأرضونَ البَريَّةِ في انطواء
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وها هو...عامُ سبعينَ التَجلِّي
لقابوسَ البَّهاءِ على البَّهاء
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وقال: بأنني إقبالُ عهدٍ
به انبجَسَت يَنابيعُ الرَّواء
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فتَسقي كُلَّ مُغبَرٍ ليَنمو
ويَثمرُ كلُّ مَوفورِ النَّماء
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وما طلعَ النهارُ على مَساءٍ
كما فاضَت يداه بنبعِ ماء
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فأنبَت غيرَ نخلِ الأرضِ نَخلا
يزيدُ عليه في جذرِ انتماء
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وزادَ مُحيطَ مُعجمِنا حُروفا
إلى خمسينَ.. من ألِفِ السَّناء
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هي الخمسونَ في فَلجٍ سَقانا
مَعينا... فانجلى زمنُ العناء
هي الخمسونَ في عَقلٍ هَدانا
سُموَّا... والعُروجُ بلا انتهاءِ
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هي الخمسونَ... وانسابَت علينا
بها الأفراحُ.. في مُزُنِ النماء
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هي الخمسونَ.. والذِّكرى بعِيدٍ
به انبلجَت لنا شمسُ الهناء
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كأنَّ مدائنَ الكلماتِ مَدٌ
لدى الشعراءِ من لُجَجِ الثَّناء
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فيا أعتابَ جنتِنا سلاماً
نُلاقِي.. فليكنْ يومَ احتفاء
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و يا ربَّاه زِدْ قابوسَ مَجدا
وأرضَ عمان... سلطنة البهاء
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وبالـ (الآمين) يلهجُ كلُّ حِبٍ
يَقيناً بالإجابةِ للدُّعَاء