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بمناسبة العيد الوطني الـ 49 المجيد

رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم: السلطنة شهدت إنجازات ضخمة حققت للسلطنة سمعة دولية مرموقة

الإثنين 18 نوفمبر 2019 07:38 م بتوقيت مسقط

رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم: السلطنة شهدت إنجازات ضخمة حققت للسلطنة سمعة دولية مرموقة

 

مسقط – الرؤية

أكد معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أنّ السلطنة حققت إنجازات اقتصادية عديدة خلال عهد النهضة المباركة، مثمنا معاليه ما تم إنجازه من مشروعات تنموية ضخمة وما حققته السلطنة من سمعة دولية مرموقة.

ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بالصحة والعافية.

وقال الجابري: "العيد الوطني هو مناسبة نجدد فيها العهد والولاء لجلالة السلطان المعظم بأننا نسير على توجيهاته السامية ونهجه السديد في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد".

وأضاف: "كل عماني يفتخر اليوم بما تحقق على أرض عمان من منجزات، مشيدا معاليه بما شهدته السلطنة من نهضة تنموية، وما حظيت به مختلف محافظات وولايات السلطنة من رعاية واهتمام. وقال إن السلطنة شهدت في هذا العهد الزاهر الكثير من المنجزات في مختلف المجالات والقطاعات. ولامست اهتمامات جلالته احتياجات وتطلعات الإنسان العماني، وقد تميزت مسيرة النهضة الحديثة بالإخلاص والتفاني لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار والأمن والأمان في ربوع بلادنا الحبيبة".

ونوّه معاليه في حديثه بما تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من رعاية واهتمام من قبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- مشيرا إلى أنّ المنطقة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تكون بين أبرز المناطق الاقتصادية في العالم وأن تصبح وجهة اقتصادية متنوعة الاستثمارات.

وقال إنّ ميناء الدقم متعدد الأغراض والحوض الجاف لإصلاح السفن ومصفاة الدقم والمطار وميناء الصيد البحري ومحطة تخزين النفط في رأس مركز تعتبر من البنى الأساسية الرئيسية للمنطقة التي تحظى باهتمام المستثمرين وتؤهل المنطقة لتكون موقعا استثماريا رائدا على المحيط الهندي ومحطة رئيسية في طريق التجارة بين الشرق والغرب.

وأكّد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ختام تصريحه بأنّ الهيئة تعمل على تهيئة مختلف العوامل التي تحقق أهداف إنشاء المنطقة بأن تكون إحدى وجهات الاستثمار في السلطنة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الوسطى.

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